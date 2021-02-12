MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cemre Kemer'in bebeği göründü

Cemre Kemer'in bebeği göründü

12.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cemre Kemer'in bebeği göründü

İlk kez annelik heyecanı yaşayan şarkıcı Cemre Kemer, yeni bir fotoğrafını paylaştı. Hamileliğinde 18. haftaya giren Kemer'in, karnının belirginleştiği görüldü.

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 23 Aralık'ta sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.

HAMİLE CEMRE'DEN YENİ POZLAR

Nikahtan kısa bir süre sonra anne olacağını duyuran 35 yaşındaki Kemer, hamileliğinde 18. haftaya girdi.

2970210_44f9d992361bdeec5583856173034ac2_640x640

Cemre Kemer, siyah-beyaz yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

BEBEK GÖRÜNDÜ

Ünlü şarkıcı, gönderilerine, "Önden bakınca haydi yine ben gibiyim de... Yandan" notunu düştü. Kemer'in belirginleşen karnı da dikkatlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın
2019'un en seksi kadını pozuyla olay oldu2019'un en seksi kadını pozuyla olay oldu
House of the Dragon’un yayın tarihi belli oldu House of the Dragon’un yayın tarihi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çeşme ve Ayvalık'ta hortum! 16 yaralı

Çeşme ve Ayvalık'ta hortum! 16 yaralı

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Meteoroloji uyardı! Dikkat fırtına bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Dikkat fırtına bekleniyor

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!

1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!

KKTC’de cezaevinden firar eden seri tecavüzcü operasyonla yakalandı

KKTC’de cezaevinden firar eden seri tecavüzcü operasyonla yakalandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Göğüs ucu gündem olunca bir daha paylaştı

Göğüs ucu gündem olunca bir daha paylaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Diğer Haberler

Esra Erol'un annesi kendine hayran bıraktı! Ablası gibi duruyor...

Annesi kendine hayran bıraktı! Ablası gibi duruyor...

Olivia Culpo üstsüz pozuyla olay oldu

2019'un en seksi kadını pozuyla olay oldu

Danla Bilic Dubai'ye gitti! Kimonasının fiyatı olay oldu

'Çok kazanmıyoruz' demişti! Kimonosunun fiyatı olay oldu

Kylie Jenner cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı paylaşımı! 'Gerçekten başarılı bir Türk gazeteci'

Küslük bitti! Şeyma Fatih Altaylı'yı övdü

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'yle pozlarına milyonlarca beğeni geldi!

Ev halini yine paylaştı! Kerem tepkisiz kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.