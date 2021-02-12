Cemre Kemer'in bebeği göründü

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 23 Aralık'ta sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.

HAMİLE CEMRE'DEN YENİ POZLAR

Nikahtan kısa bir süre sonra anne olacağını duyuran 35 yaşındaki Kemer, hamileliğinde 18. haftaya girdi.

Cemre Kemer, siyah-beyaz yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

BEBEK GÖRÜNDÜ

Ünlü şarkıcı, gönderilerine, "Önden bakınca haydi yine ben gibiyim de... Yandan" notunu düştü. Kemer'in belirginleşen karnı da dikkatlerden kaçmadı.

