Cenaze İşleri konusu nedir? Cenaze İşleri filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Cenaze İşleri filmi nerede çekildi?

Başrollerinde Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapım ailecek eğlenceli zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Komedi türünde izleyicisinin merakını kamçılayan yapım yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Peki Cenaze İşleri filminin konusu nedir? Cenaze İşleri filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detayları...
Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan'dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan'ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat, cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır.
Yapımcılığını Saygın Film ve Serpil Altın Film'in yaptığı, Odunpazarı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen komedi filmi Cenaze İşleri'nin çekimleri Eskişehir'de yapıldı.
Yönetmen koltuğunda Korhan Uğur’un oturduğu Cenaze İşleri filminin oyuncu kadrosunda Melih Selçuk, Ergun Kuyucu ve Melis Cemre Çınar yer aldı.
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