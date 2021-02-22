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Cenaze İşleri konusu nedir? Cenaze İşleri filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Cenaze İşleri filmi nerede çekildi?

Seray Üstün Seray Üstün 22.02.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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Cenaze İşleri konusu nedir? Cenaze İşleri filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Cenaze İşleri filmi nerede çekildi?

Türk komedi türünde izleyici karşısına çıkacak olan Cenaze İşleri filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bir cesedi gizlice gömmeye çalışan Orhan’ın başına gelen tuhaf olayları konu alan yapım seyircisine keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapım ailecek eğlenceli zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Komedi türünde izleyicisinin merakını kamçılayan yapım yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Peki Cenaze İşleri filminin konusu nedir? Cenaze İşleri filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detayları...

CENAZE İŞLERİ KONUSU

cenaze işleri

Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan'dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan'ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat, cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır.

CENAZE İŞLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

cenaze işleri çekim

Yapımcılığını Saygın Film ve Serpil Altın Film'in yaptığı, Odunpazarı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen komedi filmi Cenaze İşleri'nin çekimleri Eskişehir'de yapıldı.

CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI KİMLER?

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Yönetmen koltuğunda Korhan Uğur’un oturduğu Cenaze İşleri filminin oyuncu kadrosunda Melih Selçuk, Ergun Kuyucu ve Melis Cemre Çınar yer aldı.

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