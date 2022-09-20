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Cenaze sonrası herkes bunu konuşuyor! Öz torunu Kraliçe Elizabet'e selam bile veremedi, Kral babasından uzak tuttular...

20.09.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın gözü kulağı Kraliçe Elizebeth'in cenaze törenindeydi! Elizabeth'in torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'nin cenazedeki tutumu çok merak ediliyordu. Dün gerçekleşen cenaze törenine dünyanın farlı ülkelerinden devlet adamları katıldı. Elizabeth'in öz torununun cenazeyi selamlamasına izin vermediler!

Cenaze sonrası herkes bunu konuşuyor! Öz torunu Kraliçe Elizabet'e selam bile veremedi, Kral babasından uzak tuttular...

Prens Harry'nin cenaze sırasında Kraliçe'yi selemlamasına izin verilmedi! Harry'nin hayranları bu duruma çok öfkelendi. Harry'nin asker üniformasına giymesine izin verilmedi, Harry bu nedenle Westminister Abbey'e girerken büyükannesini selamlayamadı. Harry'nin eşi Meghan'ın tarzı da dikkat çekti.

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Meghan, baştan sona siyah kıyafetlerle anma törenine katıldı. Siyah eldivenlerini de giyen Meghan, 2018'de Elizabeth'in kendisine hediye ettiği pırlanta ve incileri taktı.

KRAL OLAN BABASINDAN AYRI OTURMAK ZORUNDA KALDI

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, büyükannesinin cenazesinde kraliyet ailesinin arkasında ve yeni varis Prens William'dan çok uzakta oturmak zorunda kaldı. Sürgün edilen çift, Kral III. Charles, Kraliçe Eşi Camilla ve kraliçenin gözden düşmüş ortanca oğlu Prens Andrew da dahil olmak üzere diğer kraliyet mensuplarının arkasında ikinci sıradaydı.

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Anahtar Kelimeler:
Prens Harry Kraliçe Elizabeth Prens Charles
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