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  4. Cenazede akılalmaz olay! Cansız bedeni bir anda tabuttan fırladı, görenler neye uğradığını şaşırdı

Cenazede akılalmaz olay! Cansız bedeni bir anda tabuttan fırladı, görenler neye uğradığını şaşırdı

18.06.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Stockport kentinde yaşanan bir olay herkesi şaşkınlığa uğrattı. Bir cenaze törenine katılanlar ilginç bir deneyim yaşadı. 53 yaşındaki Elaine McGuire’in cansız bedeni defnedildiği sırada tabutun içinden bir anda fırladı ve kazılan çukurda sıkıştı. Görenlerin büyük bir şaşkınlık yaşadığı anlarda Elaine’in eşi Vincet, cenaze törenindeki aksaklık yüzünden derin bir üzüntü içindeydi.

Cenazede akılalmaz olay! Cansız bedeni bir anda tabuttan fırladı, görenler neye uğradığını şaşırdı

53 yaşındaki Elaine McGuire, uzun bir hastalıktan sonra hayatını kaybetti. 60 yaşındaki kocası Vincet McGuire, derin bir üzüntü içinde çok sevdiği hayat arkadaşının cenazesini kusursuz bir şekilde planladı. Karısının cansız bedenini evlerinin yakınlarındaki bir mezarlığa defnedilmesini planlayan Vincet, 200 aile ve arkadaşının katılımıyla bir cenaze töreni hazırladı. Ancak cenazede yaşananlar bir anda herkesi dehşete düşürdü.

CANSIZ BEDENİ SIKIŞTI

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Cenaze töreninin sonlarına doğru Elaine’in cansız bedeninin bulduğu tabut kazılan çukura gömülecekti. Ancak çukurun dar olması ve tabutun sığmaması üzerine olaylar bir anda karıştı. Elaine’in tabutu yere indirilirken bir anda cansız bedeni dışarı çıktı ve çukura sıkıştı. Mezarlık görevlilerinden biri kadının kafasını tabuta geri koymaya çalışırken bir diğer görevlisi ise çukuru genişletmeye çalışıyordu.

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Elaine'in 80 yaşındaki annesi Josie Buckley, "Korkunçtu. Şimdiye kadarki en kötü deneyim. Televizyonda bir komedi izlemek gibiydi, gerçek değildi. Bu kadar trajik olmasaydı komik olurdu.” dedi.

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ACILI EŞ SİNİRDEN DELİYE DÖNDÜ

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Yaşadıklarından ötürü geceleri hala uyuyamadığını söyleyen Vincent McGuire, “Onu öyle görmek şoke edici ve utanç vericiydi. Elaine'e en iyi vedayı yapmak istedim ama her şey çöp oldu. Eğer çocuklarım olmasaydı töreni en baştan düzenlemek için yeniden uğraşırdım. Ancak ailem bunu yapmamı istemiyor” diye konuştu.

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