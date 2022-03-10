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Cenazede şaşkına çeviren anlar! “Hakkımı helal etmiyorum”

10.03.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da yaşayan Hamdi Altuntaş, 11 bin 500 dolar alacağı olduğunu iddia ettiği akrabası Aziz Altuntaş’ın cenazesine giderek "Hakkımı helal etmiyorum hocam” diye bağırdı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının tepki gösterdiği adam, camiden çıkartıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Cenazede şaşkına çeviren anlar! “Hakkımı helal etmiyorum”

Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz günlerde Bağcılar’da gerçekleşti. İddiaya göre Hamdi Altuntaş, akrabası kendisine borcu olan akrabası Aziz Altuntaş’ın cenazesine katıldı. Cenaze sırasında imam helallik isterken "Hakkımı hela etmiyorum" diye tepki gösteren Hamdi Altuntaş, yakınlarının tepkisi ile karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan Hamdi Altuntaş akrabasının kendisine 11 bin 500 dolar borcu olduğunu iddia ederek, "Ben müteahhitlik yapıyordum. Kendisi yedi yıl önce arsasını bana vermek istediğini söyledi. 11 bin 500 dolar benden nakit para aldılar. Daha sonra kendileri sözleşmeden vazgeçmek istediğini söylediler. Ben de paramı geri istedim ama sonra vereceklerini söylediler. Ben kabul etmedim ve iş mahkemeye düştü. Kendisine ‘akli dengesi yerinde değildir’ raporu almış. ‘Ben hiçbir şey hatırlamıyorum’ demiş. Ben sözleşmeyi yaptığımız gün ‘akli dengesi yerindedir’ diye rapor almıştım. Ben 7 yıldır bunu yapacağımı söylemiştim ve planlamıştım. Bu eylemi babam için ve kendim için yaptım. Çocukları bana mahkemeden vazgeçmemi parayı öyle vereceklerini söylediler. Mahkeme devam ediyor ve ben hakkımı sonuna kadar haram ettim. Pişmanlığım hiç yok, yine olsa yine yaparım” dedi.

İHA

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