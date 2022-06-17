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Cenazede tabutun üzerine çıkıp cesedin yüzüne tükürdü! Cezası ağır oldu

17.06.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki Laurie Hinds isimli kadın cenaze töreninde yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi. Cenazede tabutun üzerine çıkarak cansız bedenin yüzüne tüküren kadın iki yıl hapis cezası ve 10 bin dolar (yaklaşık 172 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

Cenazede tabutun üzerine çıkıp cesedin yüzüne tükürdü! Cezası ağır oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki Laurie Hinds isimli kadın cenaze törenine katıldığı bir adamın ailesiyle uzun yıllardır devam eden bir düşmanlık içindeydi. KLTV’in haberine kadın ailesinden intikam almak için cenaze töreni sırasında bir anda tabutun üzerine çıkarak merhumun yüzüne tükürdü. Cenazeye katılanların şaşkınlık bakışları altında eylemini gerçekleştiren kadın kısa süre sonra polise ihbar edildi.

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HEMEN TUTUKLANDI

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Teksas yasaları kapsamında bir cesedin kötüye kullanılması, bir insan cesedini parçalamak ve rahatsız edici davranışlarda bulunmak suç olarak kabul ediliyor. 51 yaşındaki Laurie Hinds şikayet üzerine tutuklanırken cesede karşı kötü muameleden göz altına alındı. Çıkardığı mahkemede kadının 2 yıl hapsine ve 10 bin dolar (yaklaşık 172 bin T) idari para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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