17 torunu olan 61 yaşındaki kadın 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olmaya hazırlanıyor!

61 yaşındaki 7 çocuk annesi Cheryl McGregor, 2012 yılında Quran Cherly'nin oğlunun restoranında çalışırken tanıştı. Bir süre bağlantılarını kaybeden ikili 2020 yılında tekrar bir araya geldi ve ilişkileri başladı. Çift, geçen yıl sade bir törenle dünya evine girmişti. TikTok paylaşımlarıyla popülarite kazanan ikili, yakın zamanda bebek istediklerini açıklamış ve gündem olmuştu. Çift şimdi, hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

ALIŞVERİŞE BAŞLADILAR BİLE

Aşklarının derinliğini kanıtlamaya istekli olan çift, Cheryl'in 17 torunu olmasına rağmen birlikte bir bebek sahibi olmaya hazır olduklarını söyledi. Evlat edinme yoluyla mı yoksa taşıyıcı annelik yoluyla mı olacağından emin olmasalar da şimdiden bebek arabası gibi temel ihtiyaçlar için alışverişine başladıklarını söylediler.

ÇOCUKLARI DA YARDIM EDECEK

Cheryl, ailesinin çoğunun kararlarını desteklediğini ve 17 torununun da Qaran'ı çok sevdiğini söyledi. Birlikte bir aile kurmayı çok istediğini de sözlerine ekledi. Qaran'ın her zaman çocuk istediğini ve kendisinin de onun çocuğunun annesi olmayı çok istediğini söyleyen Cheryl'in yaşları 29 ile 41 arasında değişen yedi çocuğu da bebeklerini büyütmeye yardım edeceklerini söylediler.

ENDİŞESİ YOK

Çocuğun bakımı konusunda bir endişesi olmadığını belirten 61 yaşındaki kadın, sosyal medyadan aldıkları eleştirilere dikkat çekerek "İnsanlar artık anne olamayacak kadar bencil ve yaşlı olduğumu söylüyor ama ben çocuğa bakamayacağım için endişelenmiyorum" dedi. Bu haftanın başlarında Qaran, çiftin ayrıldığını düşünen takipçilere "Bu çift hiçbir yere gitmiyor" diyerek karşılık vermişti.



