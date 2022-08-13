Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena evlendi

'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı 'Turgut Alp' rolüyle tanınan Cengiz Coşkun, uzun yıllardır birlikte olduğu Beatrica Lorena ile nikah masasına oturdu.



Çift, kır düğünü ile hayatlarını birleştirdi. İkilinin nikah şahitliğini Cengiz Coşkun'un dizideki rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar yaptı.



Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena'yı düğünde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Davetliler, düğünün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı.

Engin Altan Düzyatan, bu karenin altına 'Mutluluklar kardeşim' notunu düştü.



