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CENGİZ HAN DESTANI KONUSU VE OYUNCULARI! Cengiz Han Destanı film konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yayın akışı

07.10.2023 19:20 | Son Güncelleme:
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Cengiz Han Destanı (Mongol: The Rise of Genghis Khan) filmi ile ilgili aramalar filmin Kanal D yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Tadanobu Asano ve Honglei Sun'un başrolde olduğu dram, macera ve biyografi tarzındaki film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Cengiz Han Destanı film konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yayın akışı

Cengiz Han Destanı filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan Cengiz Han Destanı, orijinal adıyla Mongol: The Rise of Genghis Khan filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Sergei Bodrov yapıyor. İşte Sergei Bodrov 'un yönettiği Cengiz Han Destanı (Mongol: The Rise of Genghis Khan) filmi ile ilgili merak edilenler...

CENGİZ HAN DESTANI KONUSU

"Moğol" üçlemesinin ilk filmi olan Cengiz Han, genç Timuçin'in savaşarak esaretten kurtuluşunu ve dünyanın yarısını ele geçiren uçsuz bucaksız Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu olan Cengiz Han ünvanına sahip oluşunu konu alıyor. Esugei Kağan dokuz yaşındaki oğlu Timuçin ile Moğol bozkırlarında Merkit boyuna gelin seçmeye giderler. Böylece Esugei Kağan Merkitlerle yıllarca süren düşmanlığa bir son verip barış sağlayabilecektir.

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Ancak Timuçin yolda dinlenmek için durdukları bir kabileden eşini seçer. Bu durum Merkitler ile yapılacak barışa engel olur. Geri dönerken düşmanları tarafından zehirlenen Esugei ölür ve dokuz yaşındaki Timuçin kabilenin başına geçer. Timuçin ve ailesi geniş bozkırlarda göçebe hayatı yaşarlar, avlanarak yaşamlarını sürdürürler. Kabilenin yeni kağanı olan Targutai, ileride kabilenin kağanı olacak Timuçin'i öldürmek ister. Ancak Moğol halkının kurallarına göre bir çocuk asla öldürülmez. Bunun için Targutai onu esir alır ve öldürmek için büyümesini bekler...

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CENGİZ HAN DESTANI OYUNCULARI

Tadanobu Asano
Khulan Chuluun
Honglei Sun
Ba Sen
Amadu Mamadakov
He Qi
Odnyam Odsuren
Ben Hon Sun

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)
22:30 Demir Yumruk (Yabancı Sinema)
02:45 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
05:00 Güneşi Beklerken

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