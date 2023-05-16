Cengiz Kurtoğlu "Canım abimi unutmam" diyerek açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz yapmış

Cengiz Kurtoğlu "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde okuyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yapmıştı.

Şarkısı seçim mitinglerinde kullanılan Kurtoğlu, TV100 Seçim Özel programına telefonla bağlanarak konuyla ilgili konuştu.

Cengiz Kurtoğlu, "Seçim çalışmaları başladığı günden beri çok gururlandım. Sayın cumhurbaşkanımın böyle bir konudan haberi yoktu" diyerek şunları söyledi:

"İstanbul Gençlik buluşmasında ona sürpriz yaptık. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyli hepimiz bu ülkede kardeş olduğunu ifade etmek istiyorum. Benim cumhurbaşkanımla birlikteliğim yaklaşık kırk yılı buluyor. Sayın cumhurbaşkanım derim ama canım abimi kesinlikle unutmam. 40 yıla yakın abi kardeşliğimiz var. Haberi olmadan sürpriz yaptık, kendisi de mutlu oldu."

