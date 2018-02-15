Cengiz Semercioğlu, Hande Yener'e çok kızdı

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, bugünkü yazısında Hande Yener'e kızgınlığını dile getiriyor.

"Özel yazışmalarımızı nasıl yayınlarsın Hande Yener?" başlıklı yazıda, Semercioğlu, Demet Akalın ile ilgili yaptıkları özel yazışmaların dava dosyasına girmesinden haberinin olmadığını ifade ediyor.

Semercioğlu'nun yazısından bir kısım:

"Dün öğrendim bunu...

Hande Yener, Demet Akalın’la ilgili yazışmalarımızı benden izinsiz mahkemeye kanıt olarak sunmuş.

Üstelik konuyu tekrar tekrar kendisine anlatmama rağmen.

https://www.mynet.com/hande-yener-sikayetci-oldu-demet-akalin-3-gun-hapis-yatabilir-152214-mymagazin

1 ay önce İzmir’de Star’ın muhabirini basın toplantısından uzaklaştırttığı saatte Hande’ye bir mesaj atmıştım.

O mesajda Demet’in muhabirlere, “Sizi ben İzmir’e götüreceğim ama Hande’yi çekmeyeceksiniz” dediği iddiasıyla ilgili bir şey yazmıştım Hande’ye..."

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