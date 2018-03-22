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Cenk Eren'den annesinin ölümüyle ilgili ilk açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 20:46 | Son Güncelleme

Bir televizyon programında annesine potasyum verilerek ölümünün hızlandırıldığı iddia edilen Cenk Eren, basın açıklaması yaptı ve konunun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.

Cenk Eren'den annesinin ölümüyle ilgili ilk açıklama

Özel bir hastanede çalışan hasta bakıcı Tuna B., hastalara potasyum verildiğini ve bir an önce kalplerinin durmasının önünü açıldığını iddia etmişti. Tuna B. bu ilacın Cenk Eren’in annesine de verildiğini öne sürmüştü.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında solunum yetmezliği çeken annesinin vefatıyla sarsılan Cenk Eren, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:

“Her şeyden önce bilmenizi isterim ki canım anneciğimin ruhunun huzursuz edilmesinden dolayı tarifsiz acılar içindeyim.
Konu son derece hassas olduğu gibi aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığı’nın el koyması gereken bir aşamadadır.
Sayın Cumhuriyet savcılarımızın adaletin tecellisi bakımından gerekli soruşturmayı yapacaklarına olan inancımla acımı içime gömerek maddi gerçeğin ortaya çıkarılması sürecinin sağlıklı biçimde yürütülmesi bakımından üzerime düşen her ne varsa yapacağımı belirtiyor ve sizlerden de aynı saygıyı görebilmeyi umuyorum.”

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Cenk Eren cenk eren annesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cenk erene katılıyorum. benimde abim hastaneye yattı verdiler kemoterapiyi adam 6 ayda eridi ve vefat etti. kaç tane hasta geldiyse sanki zaman ayarlı gibi insanlar kısa sürede eriyip vefat ediyordu. gördüğüm hiç bir hasta bir yıl sürmeden yaşadığını görmedim. doktorların ısrarlarına rağmen hastaneye yatmayan kemoterapi almayan tanıdığım arkadaşlarım var hala sağlam bir şekilde yaşamına devam ediyor...
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