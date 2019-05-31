Cenk Tosun hastaneye götürüldü! A Milli Takım'a kötü haber

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak Fransa ve İzlanda maçları öncesinde Cenk Tosun'un sakatlığı korkuttu. Antalya Stadı'nda oynanan Yunanistan maçının 55'inci dakikasında sakatlanan golcü futbolcu, yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Hastaneye götürülen Cenk Tosun'un durumunun çekilen MR sonrası belli olacağı öğrenildi.
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