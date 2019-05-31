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Cenk Tosun hastaneye götürüldü! A Milli Takım'a kötü haber

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 31.05.2019 09:19 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile oynadığı karşılaşmada Cenk Tosun şoku yaşandı.

Cenk Tosun hastaneye götürüldü! A Milli Takım'a kötü haber

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak Fransa ve İzlanda maçları öncesinde Cenk Tosun'un sakatlığı korkuttu. Antalya Stadı'nda oynanan Yunanistan maçının 55'inci dakikasında sakatlanan golcü futbolcu, yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Hastaneye götürülen Cenk Tosun'un durumunun çekilen MR sonrası belli olacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun A Milli Futbol Takımı Fransa İzlanda Yunanistan EURO 2020

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