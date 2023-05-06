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Cenk Tosun ile Nuri Şahin arasında gerginlik! 90+2. dakikada itişmeler ve tartışma...

06.05.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan taraf 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında ise Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar...

Cenk Tosun ile Nuri Şahin arasında gerginlik! 90+2. dakikada itişmeler ve tartışma...

Antalyaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. İlk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan maçta kazanan taraf ikinci devrede bulduğu goller neticesinde 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

İTİŞME VE TARTIŞMA

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Karşılaşmanın 90+2. dakikasında ise kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Antalyaspor yedek kulübesi önündeki bir pozisyonun ardından teknik direktör Nuri Şahin ile Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun arasında itişme ve sözlü tartışma meydana geldi.

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İkili arasındaki gerginlik kısa süre içerisinde yatıştırıldı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

Antalyaspor taraftarları ise Cenk Tosun'a ıslıklarla tepki gösterdi.

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