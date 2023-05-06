Cenk Tosun ile Nuri Şahin arasında gerginlik! 90+2. dakikada itişmeler ve tartışma...

Antalyaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. İlk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan maçta kazanan taraf ikinci devrede bulduğu goller neticesinde 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

İTİŞME VE TARTIŞMA

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında ise kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Antalyaspor yedek kulübesi önündeki bir pozisyonun ardından teknik direktör Nuri Şahin ile Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun arasında itişme ve sözlü tartışma meydana geldi.

İkili arasındaki gerginlik kısa süre içerisinde yatıştırıldı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

Antalyaspor taraftarları ise Cenk Tosun'a ıslıklarla tepki gösterdi.

