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Cennet hurması nasıl kurutulur? Cennet hurması kurusu​ nasıl yapılır? Kuru cennet hurması​

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
23.11.2024 17:08
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Cennet hurması, sonbahar aylarında olgunlaşan ve mevsimsel olarak bulunabilen bir meyvedir. Cennet hurması her mevsim bulunamadığından, bazı tüketiciler meyveyi kurutarak uzun süre saklamanın yollarını tercih edebilirler. Cennet hurması, yüksek lif içeriği sayesinde başta bağırsak sağlığı olmak üzere sindirim sistemini destekler ve diğer pek çok konuda fayda sunar. Peki, cennet hurması kurusu nasıl yapılır?

Cennet hurması nasıl kurutulur? Cennet hurması kurusu​ nasıl yapılır? Kuru cennet hurması​

Cennet hurması, aynı zamanda "Trabzon hurması" ve "Japon hurması" olarak da bilinir. tropik iklimlerde yetiştirilen cennet hurması, zengin besin içeriği ve sağlığa olan yararları ile tanınır. Cennet hurması kurusu ise meyvenin kurutulmuş hali olup, lif, kalsiyum, demir ve potasyum gibi besin öğeleri bakımından oldukça zengindir. Özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilirken, soğuk algınlığı gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte, kuru cennet hurması toz haline getirilerek bal ile karıştırıldığında, öksürüğün hafifletilmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Cennet hurması nasıl kurutulur?

Trabzon hurması kurutma işlemi, meyvenin tam olgunlaşmasını beklemekle başlar. Olgunlaşmamış hurmalar kurutulduğunda hem lezzet açısından tatmin edici olmaz hem de kuruma süreci uzar. Cennet hurması kurutma işlemi için şu adımlar izlenebilir:

  • İlk olarak hurmalar yıkanmalı ve kabukları dikkatli bir şekilde soyulmalıdır.
  • Kabukları soyulan hurmaların sapları kesilmeden, saplarından düğüm atılarak iplere bağlanmalıdır.
  • Ardından, bir tencereye tarçın ve şeker eklenip karıştırılarak kaynatılmalıdır. Bu karışıma hurmalar yaklaşık 10 saniye batırılıp çıkarılmalıdır.
  • Hurmalar, güneşli ve nemsiz bir ortamda asılarak kurutulmalıdır. Bu işlem yaklaşık 1 ay sürebilir ve hurmalar kuruduktan sonra ipten alınarak tüketilebilir.
  • En uygun kurutma koşulları, rüzgarlı ve kuru bir havadır. Yüksek nemli ve yağışlı havalarda kurutma işlemi yapılmamalıdır, çünkü nemli ortamda küf oluşabilir ve sağlık açısından tehlikeli olabilir.
  • Güneş ışığı bulunmayan ortamlarda fırında veya sobalı bir odada kurutulabilir. İdeal bir ortamın bulunmaması durumunda ise kalorifer peteği üstü de alternatif bir kurutma yöntemi olabilir.

Cennet hurmasının kurutulmasında dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, meyvenin yeterince olgunlaşmış olmasıdır.

Kuru cennet hurması nasıl saklanır?

Tıpkı diğer kuru meyve, baharat ve kuru yemişlerde olduğu gibi cennet hurması da doğru koşullarda saklanmalıdır. Hurma kurusunun nemden uzak, kuru ve doğrudan güneş ışığı almayan bir ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Özellikle yaz aylarında sıcaklık nedeniyle hızlıca bozulma riski artar ve sinek gibi haşerelerle temas etme olasılığı da yükselir. Bu nedenle, cennet hurması kurusunun en uygun saklama alanı buzdolabıdır.

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Trabzon hurması cennet hurması
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