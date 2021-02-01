Cennet Mahallesi Ayşe kimdir? Yeniden o mahallede! Belemir Temizsoy kaç yaşında, nereli?

Cennet Mahallesi dizisindeki Aliş ve Ayşe, yıllar sonra Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı ile dizinin çekildiği mahalleyi ziyaret ederek birbirinden keyifli anlar yaşadı. Şimdi Cennet Mahallesi Ayşe gerçek adı araştırılıyor. Tüm Türkiye’nin ilgiyle izlediği ve kadrosunda pek çok önemli oyuncunun yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncusu Belemir Temizsoy kaç yaşında sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte o keyifli anlar ve ünlü oyuncuyla ilgili çok merak edilen detaylar...
Kısa bir süre önce eski rol arkadaşı Cennet Mahallesi Aliş yani Seyit Karabulut ile bir araya gelerek bir fotoğraf paylaşan Temizsoy, bu kez rol arkadaşıyla o mahallede bir araya geldi. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ekranlara gelen o anlarda iki oyuncunun da mutluluğu gözlerden kaçmadı. 16 yıl sonra tekrar mahalleye dönen iki oyuncu, dizinin çekildiği dönemlerde mahallede yaşadıkları keyifli anıları hatırladı. Peki, yılların ardından yaşadığı büyük değişimle izleyicilerde merak uyandıran Cennet Mahallesi Ayşe kimdir? Belemir Temizsoy nereli? İşte detaylar...
Dizi başladığında 8 yaşında olan Belemir Temizsoy yaş olarak şu anda 24 yaşında. Belemirce adında bir YouTube kanalı olan ve düzenli olarak videolar paylaşan Temizsoy’un kanalında 34 bin abonesi bulunuyor. Aynı zamanda Temizsoy Paramedik bölümü mezunu ve şu anda özel bir şirkette iş yeri hemşireliği yapıyor. Ünlü ismin evli olmadığı biliniyor. Temizsoy, Cennet Mahallesi dizisinden önce ise 5 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol almıştı. Instagram’da da oldukça aktif olan Temizsoy’un Instagram hesabında 333 bin takipçisi bulunuyor.
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