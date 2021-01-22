Paramedik nedir? Paramedik mezunu ne iş yapar, ne kadar maaş alır? 2021 ilk ve acil yardım taban puanları

Sağlık sektöründeki son dönemde öne çıkan mesleklerden bir tanesi de paramedik oldu. Saygın meslek gruplarından bir tanesi olduğu için hem vatandaşlar arasında hem de üniversitede ilgili bölümü okumak isteyen öğrenciler arasında paramedik nedir diye merak edilmeye başlandı. Aynı zamanda paramedik hemşire ne demek diye de pek çok vatandaş araştırma yapar hale geldi. İşte ilk ve acil yardım bölümü ve bu meslek ile ilgili tüm merak edilenler...
Paramedik resmi ismiyle Ambulans ve Acil Bakım Teknisyeni olarak geçer. Acil tıp hizmetlerinde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanır ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir ayağını oluşturur. Özellikle yaralılara ve kritik durumdaki hastalara ilk müdahaleyi yapan sağlık profesyonelidir. Ambulansta bu kişilere ek olarak acil tıp teknisyeni, doktor ve sağlık personelleri bulunuyor.
Paramedik bölümü olarak da bilinen ilk ve acil yardım programının amacı, hastaneden önce yapılan acil sağlık hizmetlerinde, sağlık problemlerini en doğru biçimde saptayacak ve çözebilecek yeterliliğe sahip kişileri yetiştirmektir. Bunun yanı sıra eğitim alan kişileri hastalara ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilecek, tüm travmaları tanıyıp ideal acil yaklaşımı uygulayabilecek yapıda yetiştirmeyi amaçlar. Buna ek olarak bölümün amaçları arasında; ilk müdahalesi yapılan hasta veya yaralının ambulans ile güvenli biçimde hastaneye ulaşmasını sağlayan ve ekip ile işbirliği içerisinde çalışabilecek nitelikli sağlık teknikerlerini yetiştirmek bulunur.
Bölümün öğrencileri ilk senelerinde teorik bilgi alırken ikinci senelerinde ise uygulama ağırlıklı eğitim alırlar. Alan uygulamaları ise hastanelerdeki yoğun bakımlarda, doğumhanelerde, ameliyathanelerde ve acil servislerde gerçekleşir. Öte yandan öğrenciler stajlarını da 112 Acil Yardım ambulanslarında yaparlar.
Paramedik bölümü mezunları, devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin acil servislerinde, ambulans hizmetlerinde ve hızır acil servislerinde tekniker olarak çalışabilirler. Son dönemde özel sağlık sektörü de paramediklerin verimliliklerinin ve iş kalitelerinin farkına vardıkları için bu kişiler acil sağlık hizmetlerinde ambulanslarda sağlık personeli olarak istihdam edilirler.
Paramedik maaşı kişinin çalıştığı kuruma ve görevine göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin, ambulansta doktor yoksa kıdemi eski olan parademik amir olur. Paramedik maaşı ortalama 3.000 TL olarak bilinir. Ancak belirli durumlarda döner sermaye ödemesi, sabit ek ödeme ve ek nöbet ücreti de eklenebilir. Asgari geçim indirimi gibi rakamlar da dahil edildiğinde maaş 4.400 TL gibi bir rakama ulaşabilir.
İlk ve Acil Yardım programlarında hastane öncesi acil sağlık hizmetleri için acil tıbbi durumdaki hastalara ve yaralılara ilk ve acil yardım uygulamalarını yapan, gereken durumlarda yaralıların ve hastaların ambulans ile hızlı bir biçimde sağlık kurumuna ulaşmasını sağlayan 5. seviye nitelikli ilk ve acil yardım teknikeri yani paramedik yetiştirilir. Programlar 2 yıllık ön lisans eğitiminden oluşur. Kişilere teorik ve uygulamalı olarak kapsamlı acil bakım hizmetleri eğitimi verilir.
Üniversitelerin 2 yıllık ilk ve acil yardım paramedik (ATT) bölümlerinden mezun olanlar, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde paramedik olabilirler. Bu şartlar şu şekilde listelenebilir:
2020 yılına ait yerleştirme sonuçlarına göre paramedik taban puanları (ATT taban puanları 2021) ve başarı sıralamaları belli oldu. Buna göre her bir üniversitenin taban puanları değişkenlik gösterir. Aşağıdaki listeden en düşük ve en yüksek taban puanlarının yanı sıra belirli üniversitelerin taban puanlarına ulaşılabilir:
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