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Paramedik nedir? Paramedik mezunu ne iş yapar, ne kadar maaş alır? 2021 ilk ve acil yardım taban puanları

22.01.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Paramedik nedir? Paramedik mezunu ne iş yapar, ne kadar maaş alır? 2021 ilk ve acil yardım taban puanları

Son dönemlerde ismi sıkça duyulan paramedik, çok sayıda insanın araştırdığı meslek grupları arasında bulunuyor. Pandemi süreciyle beraber daha sık gündeme gelen paramedik bölümü ile ilgili de araştırmalar yapılıyor. Bu mesleği ilk kez duyanlar ise paramedik nedir sorusunun yanıtını merak ediyor. Sağlık sektöründeki önemli mesleklerden bir tanesi olduğu için paramedik mezunu ne iş yapar, ne kadar maaş alır diye de soruluyor. İşte tüm merak edilenler ve 2021 ilk ve acil yardım taban puanları

Sağlık sektöründeki son dönemde öne çıkan mesleklerden bir tanesi de paramedik oldu. Saygın meslek gruplarından bir tanesi olduğu için hem vatandaşlar arasında hem de üniversitede ilgili bölümü okumak isteyen öğrenciler arasında paramedik nedir diye merak edilmeye başlandı. Aynı zamanda paramedik hemşire ne demek diye de pek çok vatandaş araştırma yapar hale geldi. İşte ilk ve acil yardım bölümü ve bu meslek ile ilgili tüm merak edilenler...

ilk ve acil yardım

PARAMEDİK NEDİR?

Paramedik resmi ismiyle Ambulans ve Acil Bakım Teknisyeni olarak geçer. Acil tıp hizmetlerinde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanır ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir ayağını oluşturur. Özellikle yaralılara ve kritik durumdaki hastalara ilk müdahaleyi yapan sağlık profesyonelidir. Ambulansta bu kişilere ek olarak acil tıp teknisyeni, doktor ve sağlık personelleri bulunuyor.

PARAMEDİK BÖLÜMÜ NEDİR?

Paramedik bölümü olarak da bilinen ilk ve acil yardım programının amacı, hastaneden önce yapılan acil sağlık hizmetlerinde, sağlık problemlerini en doğru biçimde saptayacak ve çözebilecek yeterliliğe sahip kişileri yetiştirmektir. Bunun yanı sıra eğitim alan kişileri hastalara ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilecek, tüm travmaları tanıyıp ideal acil yaklaşımı uygulayabilecek yapıda yetiştirmeyi amaçlar. Buna ek olarak bölümün amaçları arasında; ilk müdahalesi yapılan hasta veya yaralının ambulans ile güvenli biçimde hastaneye ulaşmasını sağlayan ve ekip ile işbirliği içerisinde çalışabilecek nitelikli sağlık teknikerlerini yetiştirmek bulunur.

Bölümün öğrencileri ilk senelerinde teorik bilgi alırken ikinci senelerinde ise uygulama ağırlıklı eğitim alırlar. Alan uygulamaları ise hastanelerdeki yoğun bakımlarda, doğumhanelerde, ameliyathanelerde ve acil servislerde gerçekleşir. Öte yandan öğrenciler stajlarını da 112 Acil Yardım ambulanslarında yaparlar.

PARAMEDİK NE İŞ YAPAR?

Paramedik bölümü mezunları, devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin acil servislerinde, ambulans hizmetlerinde ve hızır acil servislerinde tekniker olarak çalışabilirler. Son dönemde özel sağlık sektörü de paramediklerin verimliliklerinin ve iş kalitelerinin farkına vardıkları için bu kişiler acil sağlık hizmetlerinde ambulanslarda sağlık personeli olarak istihdam edilirler.

PARAMEDİK MAAŞI?

Paramedik maaşı kişinin çalıştığı kuruma ve görevine göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin, ambulansta doktor yoksa kıdemi eski olan parademik amir olur. Paramedik maaşı ortalama 3.000 TL olarak bilinir. Ancak belirli durumlarda döner sermaye ödemesi, sabit ek ödeme ve ek nöbet ücreti de eklenebilir. Asgari geçim indirimi gibi rakamlar da dahil edildiğinde maaş 4.400 TL gibi bir rakama ulaşabilir.

sağlık çalışanları

PARAMEDİK KAÇ YILLIK?

İlk ve Acil Yardım programlarında hastane öncesi acil sağlık hizmetleri için acil tıbbi durumdaki hastalara ve yaralılara ilk ve acil yardım uygulamalarını yapan, gereken durumlarda yaralıların ve hastaların ambulans ile hızlı bir biçimde sağlık kurumuna ulaşmasını sağlayan 5. seviye nitelikli ilk ve acil yardım teknikeri yani paramedik yetiştirilir. Programlar 2 yıllık ön lisans eğitiminden oluşur. Kişilere teorik ve uygulamalı olarak kapsamlı acil bakım hizmetleri eğitimi verilir.

PARAMEDİK NASIL OLUNUR?

Üniversitelerin 2 yıllık ilk ve acil yardım paramedik (ATT) bölümlerinden mezun olanlar, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde paramedik olabilirler. Bu şartlar şu şekilde listelenebilir:

  • Sürücü belgesi alma konusunda engelinin bulunmaması
  • Ruh sağlığının yerinde olduğunu kanıtlayan belge alınması
  • Kayıt döneminde 17 yaşını tamamlamış ve 23 yaşından gün almamış olunması
  • Kadınlarda 1.60 metreden, erkeklerde ise 1.65 metreden kısa olunmaması
  • Çalışma arkadaşıyla beraber sedyeyi taşıyacak fiziki yeterliliğinin bulunması
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PARAMEDİK TABAN PUANLARI

2020 yılına ait yerleştirme sonuçlarına göre paramedik taban puanları (ATT taban puanları 2021) ve başarı sıralamaları belli oldu. Buna göre her bir üniversitenin taban puanları değişkenlik gösterir. Aşağıdaki listeden en düşük ve en yüksek taban puanlarının yanı sıra belirli üniversitelerin taban puanlarına ulaşılabilir:

  • Girne Üniversitesi - yüzde 50 indirimli - 169,91814
  • İstanbul Okan Üniversitesi - İÖ Ücretli - 177,59489
  • Avrasya Üniversitesi - İÖ Ücretli - 178,74619
  • Bahçeşehir Üniversitesi - İngilizce yüzde 50 indirimli - 179,44797
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi - Ücretli - 264,49511
  • Yakın Doğu Üniversitesi - Burslu - 265,64142
  • Bayburt Üniversitesi - 290,96116
  • Gümüşhane Üniversitesi - 296,29154
  • Ardahan Üniversitesi - 297,99471
  • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - 327,70787
  • Sakarya Üniversitesi - 329,20654
  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 330,77953
  • Erciyes Üniversitesi - 335,6935
  • İstanbul Medipol Üniversitesi - Burslu - 336,02263
  • Selçuk Üniversitesi - 337,42372
  • Çukurova Üniversitesi - 339,7277
  • Bursa Uludağ Üniversitesi - 340,67765
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 341,1429
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - 341,14455
  • İnönü Üniversitesi - 341,84833
  • Gazi Üniversitesi - 343,34444
  • Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi - Burslu - 343,37601
  • Akdeniz Üniversitesi - 347,08016
  • Dokuz Eylül Üniversitesi - 347,63336
  • Marmara Üniversitesi - 350,03302
  • Ankara Üniversitesi - 351,82567
  • Ege Üniversitesi - 358,97435
  • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi - Burslu - 360,37229
  • Hacettepe Üniversitesi - 370,48033
  • Bahçeşehir Üniversitesi - İngilizce Burslu 370,51467

TÜM ÜNİVERSİTELERİN PARAMEDİK TABAN PUANLARI 2021

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