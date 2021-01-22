Paramedik nedir? Paramedik mezunu ne iş yapar, ne kadar maaş alır? 2021 ilk ve acil yardım taban puanları

Sağlık sektöründeki son dönemde öne çıkan mesleklerden bir tanesi de paramedik oldu. Saygın meslek gruplarından bir tanesi olduğu için hem vatandaşlar arasında hem de üniversitede ilgili bölümü okumak isteyen öğrenciler arasında paramedik nedir diye merak edilmeye başlandı. Aynı zamanda paramedik hemşire ne demek diye de pek çok vatandaş araştırma yapar hale geldi. İşte ilk ve acil yardım bölümü ve bu meslek ile ilgili tüm merak edilenler...

PARAMEDİK NEDİR?

Paramedik resmi ismiyle Ambulans ve Acil Bakım Teknisyeni olarak geçer. Acil tıp hizmetlerinde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanır ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir ayağını oluşturur. Özellikle yaralılara ve kritik durumdaki hastalara ilk müdahaleyi yapan sağlık profesyonelidir. Ambulansta bu kişilere ek olarak acil tıp teknisyeni, doktor ve sağlık personelleri bulunuyor.

PARAMEDİK BÖLÜMÜ NEDİR?

Paramedik bölümü olarak da bilinen ilk ve acil yardım programının amacı, hastaneden önce yapılan acil sağlık hizmetlerinde, sağlık problemlerini en doğru biçimde saptayacak ve çözebilecek yeterliliğe sahip kişileri yetiştirmektir. Bunun yanı sıra eğitim alan kişileri hastalara ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilecek, tüm travmaları tanıyıp ideal acil yaklaşımı uygulayabilecek yapıda yetiştirmeyi amaçlar. Buna ek olarak bölümün amaçları arasında; ilk müdahalesi yapılan hasta veya yaralının ambulans ile güvenli biçimde hastaneye ulaşmasını sağlayan ve ekip ile işbirliği içerisinde çalışabilecek nitelikli sağlık teknikerlerini yetiştirmek bulunur.