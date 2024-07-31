Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy son haliyle şaşırttı! Mesleğini değişti

Cennet Mahallesi dizisindeki Ayşe rolüyle izleyicinin hafızasında yer edinen Belemir Temizsoy gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Başrollerinde Alişan, Çağla Şikel, Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur ve Aylin Kabasakal gibi ünlü isimleri buluşturan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy yıllar içerisindeki değişimi ile adından söz ettirdi.

2004-20007 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin Ayşe'si Belemir Temizsoy, Çiçek Taksi dizisinde de 3 sezon çocuk oyuncu olarak rol aldı.

Geçtiğimiz aylarda aldığı evlilik teklifi ile gündeme gelen Temizsoy şimdilerde Youtube'da içerik üretiyor. Profilinde hemşire olduğu yaşan genç isim sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor.



Cennet Mahallesi dizisinde Melek Baykal'ın canlandırdığı Pembe'nin küçük kızı Ayşe tatil pozlarıyla da beğeni topladı.