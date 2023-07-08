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Cennet Mahallesi'nin Beter Ali'si Özkan Uğur'a rol arkadaşlarından hüzünlü veda! Alişan, Melek Baykal, Çağla Şıkel...

08.07.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat dünyası bugün bir ölüm haberiyle sarsıldı. Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur hayatını kaybetti. Müzisyenliğinin yanı sıra oyunculuk da yapan Özkan Uğur için Cennet Mahallesi dizisinde beraber rol aldığı oyuncu arkadaşlarından veda mesajları geldi. Alişan, Melek Baykal, Çağla Şıkel gibi isimlerin paylaşımları yürek dağladı.

Özkan Uğur'un vefatı tüm ülkeyi yasa boğdu. Ünlü isimler yaptıkları paylaşımlarla ünlü sanatçıya bir bir veda ettiler. CEnnet Mahallesi dizinde Beter Ali'yi canlandıran Özkan Uğur'a bir veda da rol arkadaşlarından geldi. Birlikte rol aldığı dizinin oyuncuları paylaşımlarıyla herkesi duygulandırdı.

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ALİŞAN'DAN DUYGUSAL VEDA

Usta sanatçıya ilk veda edenlerden biri şarkıcı Alişan oldu. Alişan yaptığı paylaşımda ' Çok üzgünüm,çok üzgünüz..Herşeyden önce kalbi tertemiz ve büyük bir ustayı kaybettik...

Seni tanıdığım için ve seninle çalıştığım için çok gururluyum Özkan Abi..O güzel kalbinin mükafatını İnşallah Cennet’te alacaksın..Başta ailen olmak üzere biz sevenlerinin başı sağolsun..Mekanın cennet olsun abi...' ifadelerine yer verdi.

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YASA BOĞULDULAR... ÇAĞLA ŞIKEL, MELEK BAYKAL...

Ünlü sanatçıya bir veda da Çağla Şıkel'den geldi. Ünlü manken Özkan'a vedasını ' Sen hayatımda tanıdığım kimselere benzemezdin..
Eşsiz Özkan Abim…
Tarifsiz bir üzüntü içindeyim…
Seni hep çok seveceğim .' cümleleriyle yaptı.

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Öte yandan, Cennet Mahallesi dizisinde Beter Ali'nin aşık olduğu Pembe'yi canlandıran Melek Baykal'ın paylaşımı ise yürek burktu.

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Usta sanatçı Özkan Uğur'u çok sevdiğini ve bu acı habere çok üzüldüğünü belirtirken, yaptığı paylaşıma 'Özkanııım canııım niyeee be canım? Ne kadar ümitlenmiştik oysa… Çook üzgünüm çook. Dünyanın en güzel adamını kaybettik. Başta ailesi Aysunuma evladı Alişanıma tüm sevenlerine sanat camiasına sabırlar diliyorum. Sevenlerin seni asla unutmayacak Özkanııım. Her zaman güzel hatırlayacak' notunu düştü.

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Özkan Uğur Alişan Çağla Şıkel Melek Baykal cennet mahallesi Oyuncu

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