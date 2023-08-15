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Cennet Mahallesi'nin minibüsçü Rüstem'i Melih Çardak'a yıllar acımadı! Son hali şaşkına çevirdi

15.08.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Cennet Mahallesi'nde minibüsçü Rüstem rolüne oyuncu Melih Çardak hayat veriyordu. Arka Sokaklar, Geniş Aile ve Kalp Yarası gibi dizilerde rol alan Melih Çardak'ın son halini görenler şaşırıyor.

2000'li yıllara damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde oyuncu Melih Çardak da yer alıyordu. Minibüs şoförü Rüstem rolüyle dizide yer alan Melih Çardak'a yıllar acımadı. Ünlü ismin son halini görenler şaşıp kaldı.

2004-2007 tarihleri arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde Müjdat Gezen, Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi ünlü oyuncular ile aynı sahneleri paylaşan Melih Çardak'ın son hali merak ediliyor.

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ÜNLÜ OYUNCUNUN SON HALİ ŞAŞIRTTI

1959 senesinde İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen Çardak, 1978 yılından 1990 yılına dek tiyatroyla ilgilenmişti.

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Kareografi çalışmaları da yapan isim oyunculuk kariyerinde pek çok farklı projede yer aldı.

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Şimdilerde 64 yaşında olan ünlü isim son olarak 2021 yılında ATV'de yayınlanan Kalp Yarası dizisinde Sadık rolü ile yer almıştı.

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Yılların acımadığı Melih Çardak'ın saç ve sakallarına aklar düştü.

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