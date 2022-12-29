Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sı son haliyle şoke etti! Gören hayrete düştü

Ünlü oyuncu Levent Tülek, kariyeri boyunca pek çok projede rol alsa da, hafızalara Cennet Mahallesi dizisiyle kazındı. Şimdilerde 58 yaşında olan Tülek, son haliyle dikkat çekti.

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinin yönetmenliğini Serdar Akar, senaristliğini ise Resul Ertaş üstleniyordu.

Gırgıriye filminin dizi versiyonu olan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle Türk izleyicisini ekrana kilitliyordu.

Cennet Mahallesi dizisinin ilk bölümünden son bölümüne kadar kamera karşısına geçen Levent Tülek, sonrasında Dudullu Postası ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda oynadı.

İŞTE SON HALİ

Sosyal medyada aktif olan Levent Tülek'in son haline ''Yaşlanmışsın Levent Abi, zaman ne çabuk geçiyor'' ve ''Çok değişmişsiniz. Artık sizin gibi sanatçılar ekranlarda kalmadı'' gibi yorumlar yapılıyor.

Akademik anlamda zengin bir geçmişe sahip olan Levent Tülek, İstanbul Üniversitesi'den antropoloji okuduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde edebiyat bölümünü bitirdi.

Oyunculuğun yanı sıra gazetecilik de yapan Levent Tülek, bir dönem Vatan Gazetesi'nde görev yaptı.

Levent Tülek, 2015 yılında meslektaşı Pelin Su Pir ile dünyaevine girmişti.



