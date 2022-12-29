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Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sı son haliyle şoke etti! Gören hayrete düştü

29.12.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Müjdat Gezen, Melek Baykal, Alişan ve Çağla Şikel gibi isimlerin paylaştığı Cennet Mahallesi dizisi, yıllar geçse de Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Organizatör Rıza karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Levent Tülek yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sı son haliyle şoke etti! Gören hayrete düştü

Ünlü oyuncu Levent Tülek, kariyeri boyunca pek çok projede rol alsa da, hafızalara Cennet Mahallesi dizisiyle kazındı. Şimdilerde 58 yaşında olan Tülek, son haliyle dikkat çekti.

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinin yönetmenliğini Serdar Akar, senaristliğini ise Resul Ertaş üstleniyordu.

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sı son haliyle şoke etti! Gören hayrete düştü

Gırgıriye filminin dizi versiyonu olan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle Türk izleyicisini ekrana kilitliyordu.

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sı son haliyle şoke etti! Gören hayrete düştü

Cennet Mahallesi dizisinin ilk bölümünden son bölümüne kadar kamera karşısına geçen Levent Tülek, sonrasında Dudullu Postası ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda oynadı.

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sı son haliyle şoke etti! Gören hayrete düştü

İŞTE SON HALİ

Sosyal medyada aktif olan Levent Tülek'in son haline ''Yaşlanmışsın Levent Abi, zaman ne çabuk geçiyor'' ve ''Çok değişmişsiniz. Artık sizin gibi sanatçılar ekranlarda kalmadı'' gibi yorumlar yapılıyor.

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sı son haliyle şoke etti! Gören hayrete düştü

Akademik anlamda zengin bir geçmişe sahip olan Levent Tülek, İstanbul Üniversitesi'den antropoloji okuduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde edebiyat bölümünü bitirdi.

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sı son haliyle şoke etti! Gören hayrete düştü

Oyunculuğun yanı sıra gazetecilik de yapan Levent Tülek, bir dönem Vatan Gazetesi'nde görev yaptı.

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sı son haliyle şoke etti! Gören hayrete düştü

Levent Tülek, 2015 yılında meslektaşı Pelin Su Pir ile dünyaevine girmişti.

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sı son haliyle şoke etti! Gören hayrete düştü

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sı son haliyle şoke etti! Gören hayrete düştü

Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sı son haliyle şoke etti! Gören hayrete düştü

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