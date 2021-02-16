Cennetin Kapısı’na yapılan gizemli bir yolculuk: Tianmen Dağı

Çin’in Hunan eyaletinin Zhangjiajie şehrinde bulunan Tianmen Dağı’nın rakımı 1518 metre olarak biliniyor. Dağın zirvesi yaklaşık 2.2 kilometrekare genişliğindedir. Zirveye ulaşıldığında Çinliler'in deyimiyle "Tanrı'ya en yakın nokta"ya ulaşmış sayılıyorsunuz.

Muhteşem manzarasıyla dikkatleri üzerine çeken Tianmen Dağı’nın adının arkasında oldukça mistik bir hikaye yatıyor. Rivayete göre; M.S 260 yılında Tianmen mağarasının yıkıldığını gören bir yönetici bu durumu imparatora iletir. Mağaranın yıkılışından sonra gökyüzüne açılan bir kapıya benzeyen dağ, imparator tarafından bir şans olarak düşünüldü ve “Cennetin Kapısı” adı verildi. Muhteşem manzaraya ulaşmanın zorluğu sebebiyle insanlar uzun süre Tianmen Dağı’na hiç uğramadı. Günümüzde ise dağın zirvesine ulaşan 999 merdiven sayesinde turistlerin ve yerli halkın uğrak noktası oldu. 999 merdivenin olması ise hiç tesadüf değildir. Çünkü 9 rakamı Çin kültüründe şansı ve bereketi sembolize eder. Bu yüzden 999 merdiven şansın temsili olan Tianmen Dağı’na ulaşmada ayrı bir öneme sahiptir.