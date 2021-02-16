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Cennetin Kapısı’na yapılan gizemli bir yolculuk: Tianmen Dağı

Seray Üstün Seray Üstün 16.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Cennetin Kapısı’na yapılan gizemli bir yolculuk: Tianmen Dağı

“Cennetin Kapısı” anlamına gelen Tianmen Dağı Çin’in sınırları içerisinde bulunuyor. Adrenalin tutkunu gezginlerin mutlaka keşfetmesi gereken rota dağın sırtında yapılan cam yollardan ilerliyor. Koronavirüs pandemisinden önce binlerce turistin uğrak yeri olan Tianmen Dağı yeniden ziyaretçilerine kavuşacağı günü bekliyor.

Çin’in Hunan eyaletinin Zhangjiajie şehrinde bulunan Tianmen Dağı’nın rakımı 1518 metre olarak biliniyor. Dağın zirvesi yaklaşık 2.2 kilometrekare genişliğindedir. Zirveye ulaşıldığında Çinliler'in deyimiyle "Tanrı'ya en yakın nokta"ya ulaşmış sayılıyorsunuz.

rivayet

Muhteşem manzarasıyla dikkatleri üzerine çeken Tianmen Dağı’nın adının arkasında oldukça mistik bir hikaye yatıyor. Rivayete göre; M.S 260 yılında Tianmen mağarasının yıkıldığını gören bir yönetici bu durumu imparatora iletir. Mağaranın yıkılışından sonra gökyüzüne açılan bir kapıya benzeyen dağ, imparator tarafından bir şans olarak düşünüldü ve “Cennetin Kapısı” adı verildi. Muhteşem manzaraya ulaşmanın zorluğu sebebiyle insanlar uzun süre Tianmen Dağı’na hiç uğramadı. Günümüzde ise dağın zirvesine ulaşan 999 merdiven sayesinde turistlerin ve yerli halkın uğrak noktası oldu. 999 merdivenin olması ise hiç tesadüf değildir. Çünkü 9 rakamı Çin kültüründe şansı ve bereketi sembolize eder. Bu yüzden 999 merdiven şansın temsili olan Tianmen Dağı’na ulaşmada ayrı bir öneme sahiptir.

teleferik

Oluşturulan merdivenleri kullanmak istemeyen ziyaretçiler için teleferik inşa edilmiştir. Dünyanın en uzun teleferiği olarak kabul edilen bu vasıta boyunca 99 virajdan oluşan Tongtian karayolunun muhteşem manzarası izlenir.

cam yol

Tianmen Dağı en çok cam tabanlı yoluyla dikkat çekiyor. Bu yol 1.432 metre rakımda, 60 metre uzunluğunda ve size havada yürüyormuş hissi veriyor. Kırılmaz camdan yapılan bu yolu yürümek için ziyaretçilerden galoş kullanılması isteniyor.

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