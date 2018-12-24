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Cep telefonundan wifi paylaşanlara kötü haber! Yeni yılda ek ücret geliyor

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 24.12.2018 14:05 | Son Güncelleme

İnternette Adil Kullanım Kotası'nın (AKK) kalkması faturalara olumsuz şekilde yansırken, cep telefonlarındaki mobil internet paketini hotspot (kişisel erişim noktası) vasıtasıyla başka cihazlarla paylaşanlara da ek ücret geliyor. Gelişmeyle birlikte telefonunu modem olarak kullanmak ekstra ücrete tabi olacak. İşte Turkcell'den yapılan duyurunun detayları ve fiyatlandırma...

Cep telefonundan wifi paylaşanlara kötü haber! Yeni yılda ek ücret geliyor

Akıllı telefonu ile internet servis sağlayıcısından aldığı mobil internet paketini wifi paylaşım sistemi (hotspot) ile başka cihazlarla paylaşanlara kötü haber.

Bundan sonra mobil internetini kişisel erişim noktası paylaşanlar, aylık 9 TL ücret ödemek durumunda kalacak.

Turkcell’den konuyla ilgili olarak abonelerine gönderilen mesajla ortaya çıkan bu gelişmeye göre iOS veya Android telefonlardaki hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliği kullananlar artık ek ücret ödeyecek. İlgili mesaja göre uygulama 15 Ocak’ta başlayacak.

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2 GB PAYLAŞIM İÇİN 9 LİRA EK ÜCRET

İnternet paylaşımının ücretli olacağını ilk Turkcell duyurdu. Vodafone ve Türk Telekom henüz bu konuda açıklama yapmadı.

Sözkonusu mesajda şu ifade yer alıyor: 15.01.2019’dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kurumsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp, karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır”

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cep telefonu wifi hotspot ücret turkcell AKK Teknoloji internet

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