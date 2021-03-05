Ceren Hindistan sütyensiz pozuyla olay oldu

Ceren Hindistan sınırları açık az sayıdaki uluslararası tatil ülkelerinden biri olan Maldivler’e gitti.

Rotasını deniz, kum ve güneşe çeviren Ceren bikinisini giyip kendini sahile attı. Geçtiğimiz gün bikinili pozuyla tepki çeken ünlü oyuncuya Mekke'ye gittiği hatırlatılmıştı.

Ceren Hindistan bu yorumlara yanıt vermedi ama yeni paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. Sütyensiz beyaz bir bluz giyen Hindistan yine gündem oldu.

Biçimli vücudu ve kaslı karnı sosyal medyada binlerce övgü alırken bazı kullanıcılar ise bu fotoğrafı da fazla buldu.



