MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceren Hindistan sütyensiz pozuyla olay oldu

Ceren Hindistan sütyensiz pozuyla olay oldu

05.03.2021 15:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ceren Hindistan sütyensiz pozuyla olay oldu

Oyuncu Ceren Hindistan sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Maldivler'de tatil yapan oyuncu, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Hindistan sütyensiz pozuyla da olay oldu.

Ceren Hindistan sınırları açık az sayıdaki uluslararası tatil ülkelerinden biri olan Maldivler’e gitti.

Rotasını deniz, kum ve güneşe çeviren Ceren bikinisini giyip kendini sahile attı. Geçtiğimiz gün bikinili pozuyla tepki çeken ünlü oyuncuya Mekke'ye gittiği hatırlatılmıştı.

Ceren Hindistan bikinili pozunu paylaştı! Mekke pozu hatırlatıldıCeren Hindistan bikinili pozunu paylaştı! Mekke pozu hatırlatıldı

Ceren Hindistan bu yorumlara yanıt vermedi ama yeni paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. Sütyensiz beyaz bir bluz giyen Hindistan yine gündem oldu.

155509788_239229341199531_2230444303326924942_n

Biçimli vücudu ve kaslı karnı sosyal medyada binlerce övgü alırken bazı kullanıcılar ise bu fotoğrafı da fazla buldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Maldivler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Ankara’da bu senaryolar konuşuluyor

Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Ankara’da bu senaryolar konuşuluyor

Dehşet! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü

Dehşet! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Diğer Haberler

TikTok fenomeni Yonca Bıyıkoğlu'ndan şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

Behzat Ç geri dönüyor! 'Behzat Ç: Çekiç ve Gül' kitabından uyarlanacak

Behzat Ç geri dönüyor! O kitaptan uyarlanacak

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor mu?

Mısırlı sevgilisiyle evleniyor mu? Paylaşımı olay oldu

Asuman Krause doğal güzellikten yana! Yaş aldıkça...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Tuğba Altıntop temizleme çubuğunu kulağında unutunca...

Temizleme çubuğunu kulağında unutunca...

Samet Liçina: En büyük acı popo estetiği...

'Popomda da estetik var' dedi ve itiraf etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.