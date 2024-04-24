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Eşinin kapıyı geç açmasından şüphelenip odaları aradı! Mutfak tezgahının altında yakaladı 'Üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu'

24.04.2024 10:32
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Adana’da yemek için eve dönen Suriye uyruklu 27 yaşındaki A.E.M., 26 yaşındaki eşi S.Ç.’nin kapıyı geç açmasından şüphelenip odaları aradı. A.E.M., daha önce eşiyle görüşmemesini istediği arkadaşı 25 yaşındaki M.S.’yi mutfak tezgahının altında saklanmaya çalışırken buldu, bacak ve kalçasından bıçakladı. A.E.M. ifadesinde, “Eşimin üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu. M.S.'yi tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım” dedi. Olayın ardından A.E.M. tutuklandı.

Eşinin kapıyı geç açmasından şüphelenip odaları aradı! Mutfak tezgahının altında yakaladı 'Üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu'

Korkunç olay, 22 Nisan’da saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan Suriye uyruklu A.E.M., yemek için evine döndü. A.E.M., 2 çocuğunun annesi S.Ç.’nin, kapıyı geç açmasından şüphelenip, odaları aradı. Mutfağa giren A.E.M., arkadaşı M.S.’yi tezgahın altında saklanmaya çalışırken buldu. A.E.M., M.S.’yi darbedip, tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla bacak ve kalçasından bıçakladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye görevindeki ekipler, şüpheliyi olay yerinde bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan M.S.’nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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GÖRÜŞMEMELERİ İÇİN UYARMIŞ

Şüpheli A.E.M., eşi S.Ç. ve M.S.’nin sürekli telefonda konuştuğunu, ikisini de görüşmemeleri konusunda uyardığını söyledi.

"EŞİMİN ÜZERİNDE SADECE TİŞÖRT VARDI VE İÇ ÇAMAŞIRLARI YOKTU"

A.E.M., polis merkezindeki ifadesinde, “M.S.'ye, eşimden ve ailemden uzak durmasını söylemiştim. Evin kapısı, çaldıktan 10 dakika sonra açıldı. Eşimin üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu. M.S.'yi tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen el-Melhem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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