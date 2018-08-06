Ceren Kemer 'aşırı zayıflık' yorumlarına tepki!

Cemre Kemer, geçtiğimiz günlerde, yakın dostları Seda Bakan ve Selin Demiratar ile bir araya gelmişti. Demiratar ve Kemer, buluşmanın fotoğrafını Instagram sayfalarından takipçileri ile paylaşmıştı.

Fotoğrafta en dikkat çeken isim Cemre Kemer olmuştu. 'Hepsi' grubu ile yıldızı parlayan Kemer'in aşırı zayıflığı gözlerden kaçmamıştı. Takipçileri, Cemre Kemer'e, "Bu ne hal Cemre!", "Zayıflıktan öleceksin" şeklinde yorumlar yapmıştı.

Kemer, zayıflığıyla ilgili gelen yorumlar ti'ye aldı. Kemer, photoshopla kendini şişmanlattığı fotoğrafa, "Zayıflık değil o, kas" notu düşerek takipçileriyle paylaştı.





