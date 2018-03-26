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Ceren Moray Avlu dizisindeki Azra Ağa rolüyle şaşırtacak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 21:51 | Son Güncelleme

Son olarak O Hayat Benim dizisinde rol alan Ceren Moray, Star TV'nin iddialı dizisi Avlu'daki yeni rolüyle ile izleyenleri şaşırtacak.

Ceren Moray Avlu dizisindeki Azra Ağa rolüyle şaşırtacak!

Star’ın yeni dizisi Avlu, ilk bölümü ile Perşembe günü yayın hayatına başlıyor. Genç oyuncu Ceren Moray, Avlu'daki Azra karakteri ile sevenleri ile buluşacak.

Azra (Ceren Moray), alkolik bir anne ve annesinin bu problemi yüzünden onları terk eden bir babanın kızı. Şimdi ise cezaevinde sözü geçen iki ağadan biri.

Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

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Etkileyici sahneleri ile tanıtım dijital platformlarda da yüksek not aldı. Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.

Güçlü prodüksiyonu, yaşama dokunan hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile “Avlu” Perşembe günü Star’da başlıyor.

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