Çerez gibi yiyoruz ama bu etkilerinden bihaberiz!

Selenyum ve magnezyum açısından zengin olan midye, troid bezlerinin düzeli çalışmasına yardımcı olur. Kontrollü şekilde tüketildiğinde ise A vitamini katkısı sağlar. Bir tabak midye tükettiğinizde vücudunuza yaklaşık olarak 18 gram protein girer.

Omega 3 açısından önemli bir yiyecektir. Bağışıklık sistemine katkı sağlar.

Cilt sağlığı için olumlu katkıları vardır. Egzama ve sedef rahatsızlığı için aşırı kaçmamakla birlikte tüketilmesi önerilir.

İçindeki manganez, cinsellik hormonlarının salgılanmasına yardımcı olur. Vücuda zarar veren yabancı maddeler ile mücadele eder.

Kan sağlığını koruyarak pıhtılaşmanın önüne geçer.

B12 ve C vitaminin yönünden zengin olması nedeniyle sinir hücrelerine karşı fayda sağlar.

Bahsettiğimiz bu faydaları görmek istiyorsanız tüketim miktarını doğru ayarlamalısınız. Aynı zamanda tüketilen midyenin temizliği, hijyenik olması son derece önemlidir. Aksi halde;

Temiz denizden çıkarılmadıysa içeriğindeki ağır metaller nedeniyle hepatit A'ya neden olabilir.

Fazla tüketildiğinde kalp ritim bozukluğuna ve karaciğer yetmezliğine sebep olabilir.

Sindirim sistemi bozukluğu yaratabilir.

Hamilelere ve yeni doğum yapan anneler midyeden uzak durmalıdır.



