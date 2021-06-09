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Çerkes kültürünü kendi evinde yaşatıyor! Evi müzeye dönüştürüldü ve ziyaretçilerini bekliyor

09.06.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Mehmet Bey Mahallesi’ne adını veren konak müzeye dönüştürüldü. Evin sahibi olan Mehmet Bey’in özel eşyalarıyla birlikte Çerkes kültürüne ait dokulara yer veren müze vatandaşların ilgisiyle karşılanıyor.

Çerkes kültürünü kendi evinde yaşatıyor! Evi müzeye dönüştürüldü ve ziyaretçilerini bekliyor

Yaklaşık 140 yıl önce inşa edilen ve müzeye dönüştürülen konağın sahibi Mehmet Bey’in Plevne Savaşı’nda kullandığı kılıcının yanı sıra Kafkasya’dan göç sırasında gelen dönemim yöresel kıyafetleri, çeyiz sandığı, tahta beşik, at eğeri, ağaç kızak, gümüş yemek takımları ve ibriklerden oluşan 6 bine yakın eşya sergileniyor.

Göksun ilçesine bağlı Mehmet Bey Mahallesi, Türkiye’de ilk sayılabilecek bir müzeye ev sahipliği yapıyor. Çerkeslerin yaşadığı mahalle, adını Kafkasya’dan göçtükten sonra 1877 yılında Osmanlı ile Ruslar arasında yapılan Plevne muharebesine katılan Mehmet Bey’den alıyor. Kafkas komutanı olarak katıldığı savaştan sonra devrin yetkilileri tarafından mahalleye Mehmet Bey adına haremlik ve selamlık olmak üzere 2 ayrı konak yaptırılıyor. Konak, 2013 yılında misafirperverliği ile bilinen Mehmet Bey’in torunlarından Nermin Sürme tarafından ‘Kafkas Müzesi’ne dönüştürüldü. Müzede, Mehmet Bey’in yadigarları ile Çerkes kültürüne ait binlerce eşya sergilenmeye başladı. O günden bugüne kadar Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaşayan Çerkesler başta olmak üzere binlerce kişi tarafından ziyaret edilen müzede, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Kafkas kültürüyle ilgili ‘sinemizde sakladıklarımız’ başlıklı bir çalışma yapılacak. Göksun Çerkes Kültür Derneği Başkanı Oktay Oğuz ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, çalışma öncesinde Kafkas Müzesi’ni ziyaret etti.

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Müzeye dönüştürülen konakla ilgili olarak bilgi veren Göksun Çerkes Kültür Derneği Başkanı Oktay Oğuz, “Bulunduğumuz konak, Mehmet Bey’in torunu Nermin Sürme’nin müze evidir. Dedelerinin giymiş olduğu kıyafetler, el sanat eşyaları ve mutfak ürünleri yer alıyor. O döneme ait akordeon, başlık, el dikiş aletleri gibi hatıra olarak bırakılan babası ve dedesinin eşyaları bulunuyor. Müze konağımızda yer alan eşyalardan en dikkat çekicisi ise Mehmet Bey’in Plevne Savaşı’nda kullandığı kılıçtır. Müzemizde Kafkasya’dan göç esnasında yöresel kıyafetler, çeyiz sandığı, gümüş yemek takımları gibi binlerce eşya yer alıyor” ifadelerini kullandı.

GELECEK SENEKİ TEMA ‘SİNEMİZDE SAKLADIKLARIMIZ’ OLACAK

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Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk ise, enstitü olarak Kafkas kültürü hakkındaki çalışmalarını müzeye dönüştürülen konak üzerinden yürütüleceğini dile getirdi. Aslantürk, “Gelecek sene temamız, ‘sinemizde sakladıklarımı’ ismiyle belirledik. Kahramanmaraş yöresindeki kültürümüzün farklı öğeleri bir araya getirecek bir proje olacak. Mehmet Bey Mahallesi’nde geleneksel konağı incelemek için buradayız. Kafkas kültürü ile ilgili çalışmalarımızı bu konak çerçevesinde geliştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

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Konağın damatlarından Musa Oral da, Mehmet Bey’in yaşamına dair, “Mehmet Bey, Plevne’de Ruslara karşı savaşan Osmanlı ordusuna yardım için emrindeki askerlerle birlikte savaşa katıldı. Paşa arkadaşları, savaşta yaralanan Mehmet Bey’in tedavisinin ardından Anadolu’ya yerleşmesini talep etti. Mehmet Bey ise birkaç bölgeyi gezdikten sonra Kuzey Kafkasya’daki Elbruz dağına benzettiği Göksun Mehmet Bey’e yerleşmiş oldu” şeklinde bilgi aktardı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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