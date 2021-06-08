İnsan vücudunun içerisinde hissettiren sıra dışı bir müze: Corpus Müzesi

Eski Hollanda Kraliçesi Beatrix’in 2008 yılında yaptırdığı Corpus Müzesi, “İnsan vücuduna yolculuk” sloganıyla ziyaretçilerini benzersiz bir yolculuğa çıkartıyor. Dünyada’da türününün ilk örneği olan müze Hollanda’nın Oegstgeest şehrinde bulunuyor. Müzenin iç kısmı tamamen vücuttaki organlara göre tasarlandı. Bu nedenle ziyaretçiler müzeye ilk defa adım attıklarında organların içinde geziyormuş gibi hissediyor. Ayrıca Hollanda Corpus Müzesi, bu etkiyi artırmak ve insan vücudunun nasıl çalıştığını anlamanızı sağlamak için en son teknolojiyi kullanıyor. Örneğin, sesler ve 5 boyutlu efektlerle ziyaretçilerine gerçek bir vücutta seyahat etme yanılsamasını yaratıyor.

İçi olduğu kadar müzenin dışı da etkileyici bir görünüme sahip. Çünkü müzenin dış tasarımı insan vücudu şeklinde. Müzede tepeden tırnağa bütün organlar hakkında bilgi veriliyor. Hatta organlar arasındaki ilişkiler bilimsel olarak anlatılıyor. Ayrıca sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak gibi vücudumuza iyi bakmanın yollarından da söz ediyor.



