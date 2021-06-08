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İnsan vücudunun içerisinde hissettiren sıra dışı bir müze: Corpus Müzesi

08.06.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan vücudunun yapısı herkesin ilgisini çeken oldukça esrarengiz bir oluşumdur. Organlara daha yakından baktığınızı hiç hayal ettiniz mi? Tıpla ilgiliyseniz ya da bir sağlık çalışanıysanız bu organları canlı canlı görme fırsatına sahip olmuşsunuzdur. Ancak bu organların içine girdiğinizi hiç zannetmiyoruz. Hollanda’daki Corpus Müzesi işte tam da buna benzer bir deneyim sunuyor.

İnsan vücudunun içerisinde hissettiren sıra dışı bir müze: Corpus Müzesi

Eski Hollanda Kraliçesi Beatrix’in 2008 yılında yaptırdığı Corpus Müzesi, “İnsan vücuduna yolculuk” sloganıyla ziyaretçilerini benzersiz bir yolculuğa çıkartıyor. Dünyada’da türününün ilk örneği olan müze Hollanda’nın Oegstgeest şehrinde bulunuyor. Müzenin iç kısmı tamamen vücuttaki organlara göre tasarlandı. Bu nedenle ziyaretçiler müzeye ilk defa adım attıklarında organların içinde geziyormuş gibi hissediyor. Ayrıca Hollanda Corpus Müzesi, bu etkiyi artırmak ve insan vücudunun nasıl çalıştığını anlamanızı sağlamak için en son teknolojiyi kullanıyor. Örneğin, sesler ve 5 boyutlu efektlerle ziyaretçilerine gerçek bir vücutta seyahat etme yanılsamasını yaratıyor.

müze dış

İçi olduğu kadar müzenin dışı da etkileyici bir görünüme sahip. Çünkü müzenin dış tasarımı insan vücudu şeklinde. Müzede tepeden tırnağa bütün organlar hakkında bilgi veriliyor. Hatta organlar arasındaki ilişkiler bilimsel olarak anlatılıyor. Ayrıca sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak gibi vücudumuza iyi bakmanın yollarından da söz ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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