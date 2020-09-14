Çerkez mutfağına has geleneksel bir lezzet: Çerkez tavuğu tarifi

Çerkesler tarafından yapılan bir meze çeşidi olan Çerkez tavuğu; Çerkes tavuğu olarak da telaffuz edilir. Sofraların vazgeçilmez mezelerinden olan Çerkez tavuğunun orijinalinin yapımı oldukça emek ister. Cevizin yağı tunç havanlarda uzun süre dövülerek çıkartılır.

Ceviz içi ve kurutulmuş kırmızı biberlerle karıştırıldıktan sonra didiklenmiş ve macun kıvamına gelen tavukların üzerine gezdirilir. Bu emek isteyen mezeyi evinizde denemek isterseniz gerçek Çerkez tavuğu tarifine yakın olan kolay Çerkez tavuğu tarifini deneyebilirsiniz. Sofralarınız için lezzetli bir meze arayışınız varsa bu enfes mezeyi deneyebilirsiniz.

Çerkez Tavuğu Tarifi

Kolay Çerkez tavuğu tarifi 4-6 kişiliktir ve ortalama olarak 1 saatlik hazırlama ve pişirme süresi vardır.

Malzemeler

1 adet bütün tavuk

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı kadar limon suyu

Yarım tatlı kaşığı kadar karabiber

5 su bardağı kadar su

Çerkes Tavuğu Ceviz Harcı İçin Malzemeler

400-500 gram kadar ceviz

3 diş sarımsak

3-4 dilim bayatlamış ekmek içi

1.5 su bardağı kadar tavuk suyu

1 çay kaşığı kadar tuz

Yarım tatlı kaşığı kadar toz kişniş