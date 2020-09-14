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Çerkez mutfağına has geleneksel bir lezzet: Çerkez tavuğu tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yapımı çok kolay ve lezzetli olan çerkez tavuğu mezeler arasında vazgeçilmezlerden biridir. Sofraların sevilen mezelerinden olan çerkez tavuğunun yapılışını inceleyerek siz de bu muhteşem lezzeti evinizde deneyebilirsiniz.

Çerkez mutfağına has geleneksel bir lezzet: Çerkez tavuğu tarifi

Çerkesler tarafından yapılan bir meze çeşidi olan Çerkez tavuğu; Çerkes tavuğu olarak da telaffuz edilir. Sofraların vazgeçilmez mezelerinden olan Çerkez tavuğunun orijinalinin yapımı oldukça emek ister. Cevizin yağı tunç havanlarda uzun süre dövülerek çıkartılır.

Ceviz içi ve kurutulmuş kırmızı biberlerle karıştırıldıktan sonra didiklenmiş ve macun kıvamına gelen tavukların üzerine gezdirilir. Bu emek isteyen mezeyi evinizde denemek isterseniz gerçek Çerkez tavuğu tarifine yakın olan kolay Çerkez tavuğu tarifini deneyebilirsiniz. Sofralarınız için lezzetli bir meze arayışınız varsa bu enfes mezeyi deneyebilirsiniz.

Çerkez Tavuğu Tarifi

Kolay Çerkez tavuğu tarifi 4-6 kişiliktir ve ortalama olarak 1 saatlik hazırlama ve pişirme süresi vardır.

Malzemeler
1 adet bütün tavuk
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı kadar limon suyu
Yarım tatlı kaşığı kadar karabiber
5 su bardağı kadar su
Çerkes Tavuğu Ceviz Harcı İçin Malzemeler
400-500 gram kadar ceviz
3 diş sarımsak
3-4 dilim bayatlamış ekmek içi
1.5 su bardağı kadar tavuk suyu
1 çay kaşığı kadar tuz
Yarım tatlı kaşığı kadar toz kişniş

Çerkez Tavuğu Üst Sosu İçin Malzemeler
1,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
1 çay kaşığı kadar toz kırmızı biber

Çerkez Tavuğu Yapımı

  1. Bütün tavuğu derin bir tencereye koyun. Üzerine 2 parmak boyu geçecek kadar su ekleyin ve ardından soğan, limon suyu ve karabiber de kattıktan sonra orta ateşte haşlamaya başlayın.
  2. Tavuk haşlanırken yüzeye çıkan köpükleri tavuk suyunun berrak olması amacıyla kevgir ile alın.
  3. İyice yumuşayan tavuğu tencereden alıp bir tabağa koyun ve ince, uzun parçalar halinde didikleyin.
  4. Didiklediğiniz tavuk parçalarını macun haline gelmesi için mutfak robotundan geçirin.
  5. Tuz ilaveli sarımsakları havanda dövün. Daha sonra cevizleri de katıp dövmeye devam edin.
  6. Bayat ekmek içlerini ufalayın ve soğumuş tavuk suyu ile yumuşatın.
  7. Yumuşayan ekmek içlerini ceviz harcına katın.
  8. Ceviz harcının içine toz kişnişi de ekleyin ve koyu bir kıvam alana kadar harmanlayın.
  9. Ceviz harcını, ince ince didiklenmiş tavuk etleriyle de harmanlayın ve çerkes tavuğunu servis tabağına koyun.
  10. Üst sosu için, zeytinyağını kızdırın ve toz kırmızı biber katarak karıştırın ve çerkes tavuğunun üstünde gezdirerek dökün. Artık hazır olan çerkez tavuğunuzu servis edebilirsiniz.

Çerkez Tavuğu Tarifi İçin İpucu

Bayat ekmek içlerinin daha yumuşak olması için, ekmek içlerini ilk önce süte bandırıp, sütü çektikten sonra ekmeklere et suyu ekleyebilirsiniz.
Ayrıca çerkes tavuğunu kısa zamanda tüketmeniz tavsiye edilir. Bu şekilde tadı bozulmaz.
Yoğurtlu Çerkez tavuğu tarifi için; sarımsak rendeleyip yoğurda karıştırın. Robotta çektirdiğiniz cevizleri ekleyin ve çerkes tavuğuna katıp harmanlayın. Ardından zeytinyağlı, kırmızı biberli sosunuzu da katıp servis edin.

Çerkez Tavuğu Sunum Önerisi

Çerkez tavuğu mezenizi geniş ve uzun bir tabağa koyup yanına dereotu ya da maydanoz koyabilirsiniz. Aynı zamanda kırmızı toz biber ve ceviz parçaları ile Çerkez tavuğunun üzerini de süsleyebilirsiniz.

Şalgam ve ayran çerkes tavuğuna iyi şekilde eşlik edebilir. Çerkez tavuğu aslında meze olsa da ana yemek olarak da sunulabilir. Soğuk yenilen çerkez tavuğu eğer artarsa 1-2 gün buzdolabında bekletilebilir. Ancak meze bekletilmeden tüketilirse daha lezzetli olur.

Yapımı Kolay Yalancı Çerkez Tavuğu Tarifi

Malzemeler
2 adet tavuk göğsü
1 bardak kadar süzme yoğurt
2 diş sarımsak
Avuç içi kadar dövülmüş ceviz içi
Dereotu
Tuz

Yalancı Çerkez Tavuğu Nasıl Yapılır?
Tavuk göğüslerini tencereye koyun, üzerine boyunu geçecek kadar su ilave edip tuzunu katın ve orta ateşte haşlamaya başlayın.
Haşlanıp iyice yumuşayan göğüs etlerinin suyunu süzün ve ince uzun şekilde didikleyin.
Didiklenen etleri bir tabağa koyun.
Ayrı bir kapta yoğurt, rendelenmiş sarımsak, dövülmüş ceviz, ince ince doğranmış dereotu, tuz ve isteğe bağlı olarak mayonezi karıştırın ve harmanlayın.
Harmanladığınız karışımı çerkez tavuğuna ekleyin ve bir kez daha harmanlayın. Çerkez tavuğu tarifi ekmeksiz haliyle hazır. Artık servis edebilirsiniz.
Sarımsaklı Ceviz Harçlı Çerkez Tavuğunun Kalori Değeri
Çerkes tavuğu, malzemelerin miktarına bağlı şekilde, ortalama olarak 80 gramında 251, 120 gramında ise yaklaşık 376 kalori barındırır. Yaklaşık ¼’i protein bazlıdır, bir o kadar da karbonhidrat içerir. %50 kadarı ise yağ içerir. Protein, demir, folik asit, potasyum, fosfor, çinko gibi besin maddelerinin içerikleri yüksektir.

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