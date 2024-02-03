MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Cerrahpaşalılar'ın mekanıydı... Maltepe'de tarihi kıraathanede yangın çıktı! Cayır cayır yandı

'Cerrahpaşalılar'ın mekanıydı... Maltepe'de tarihi kıraathanede yangın çıktı! Cayır cayır yandı

03.02.2024 14:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de tarihi kıraathanenin çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında çatıda kısmı çökme yaşandı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Büyük çapta hasar meydana gelen tarihi kıraathane Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü sahnelerinin çekimine ev sahipliği yapmıştı.

'Cerrahpaşalılar'ın mekanıydı... Maltepe'de tarihi kıraathanede yangın çıktı! Cayır cayır yandı

Yangın Maltepe'de bulunan bir kıraathanede çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.

Polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada binanın çatısında çökme yaşandı. Yangın sırasında içeride bulunan 2 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın çalışmalar sonucunda söndürülürken, tarihi kıraathanede büyük çapta hasar meydana geldi.

132837349-crrhpsa-yngn

"KURTLAR VADİSİ DİZİSİNDE KULLANILDI"

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı İlyas Aydeniz, "Üst katta yatanlar vardı. Yatanlar elektrikli sobayı galiba açık bırakmışlar. İçeride yatanlara seslendik, dışarı çıktılar. Ahşap, tarihi bir yer" diye konuştu.

133029786-crrhpsa-yngn1

Yangın çıkan kıraathanenin bitişiğindeki iş yeri sahibi Abdurrahman Bozkurt, "Yangının neden çıktığını bilmiyorum, yangın asmalı kahvehaneden çıktı. Benim iş yerimle alakalı olan bir şey değil. Kurtlar Vadisi dizisinde kullanılan kahvehane burası" dedi.

Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minik bikinisiyle vücudunu sergiledi! Bakan bir daha baktıMinik bikinisiyle vücudunu sergiledi! Bakan bir daha baktı
Yine olay oldu! 'Altını giymeyi unutmuş' Yine olay oldu! 'Altını giymeyi unutmuş'
40 milyon liralık tazminat gündem olmuştu! Neden ayrıldıklarını anlattı40 milyon liralık tazminat gündem olmuştu! Neden ayrıldıklarını anlattı
Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi duman
En Çok Okunan Haberler
ABD’li banka JPMorgan’dan Hafize Gaye Erkan ve Fatih Karahan yorumu!

ABD’li banka JPMorgan’dan Hafize Gaye Erkan ve Fatih Karahan yorumu!

Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti! Peş peşe gelen açıklamalar korkuttu: 7 büyüklüğünde depreme gebe

İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti! Peş peşe gelen açıklamalar korkuttu: 7 büyüklüğünde depreme gebe

Ali Koç’tan son dakika başkanlık açıklaması: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak

Ali Koç’tan son dakika başkanlık açıklaması: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak

Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Okan Kocuk'u suçladı!

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Okan Kocuk'u suçladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.