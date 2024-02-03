'Cerrahpaşalılar'ın mekanıydı... Maltepe'de tarihi kıraathanede yangın çıktı! Cayır cayır yandı

Yangın Maltepe'de bulunan bir kıraathanede çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.

Polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada binanın çatısında çökme yaşandı. Yangın sırasında içeride bulunan 2 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın çalışmalar sonucunda söndürülürken, tarihi kıraathanede büyük çapta hasar meydana geldi.

"KURTLAR VADİSİ DİZİSİNDE KULLANILDI"

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı İlyas Aydeniz, "Üst katta yatanlar vardı. Yatanlar elektrikli sobayı galiba açık bırakmışlar. İçeride yatanlara seslendik, dışarı çıktılar. Ahşap, tarihi bir yer" diye konuştu.

Yangın çıkan kıraathanenin bitişiğindeki iş yeri sahibi Abdurrahman Bozkurt, "Yangının neden çıktığını bilmiyorum, yangın asmalı kahvehaneden çıktı. Benim iş yerimle alakalı olan bir şey değil. Kurtlar Vadisi dizisinde kullanılan kahvehane burası" dedi.

Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır





