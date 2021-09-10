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Cerrahpaşalıların ablasının gerçek mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'le birlikte çalışmış!

10.09.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem konusuyla hem de karakterleriyle final yapmasından yıllar sonra da konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi dizisinde bir isim vardı ki Polat Alemdar’ın düşmanlarının akıl hocası, Cerrahpaşalıların ablasıydı. Karaktere hayat veren Şıvga Gerez asıl mesleği ile şaşırttı. Meğer İbrahim Tatlıses ile birlikte çalışmış.

Cerrahpaşalıların ablasının gerçek mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'le birlikte çalışmış!

Türk televizyon dizilerinde unutulmazlar arasına giren Kurtlar Vadisi, karakterleriyle de hafızalara kazındı. Bazı sahneleri vardı ki hala konuşuluyor. Bu sahnelerden biri Polat Alemdar’ın, Cerrahpaşalı Metin’in kafasını kestiği sahneydi. Cerrahpaşalı Halit de kardeşi gibi Polat Alemdar’ın sağ kolu Memati Baş tarafından iple boğularak öldürüldü.

Cerrahpaşalıların akıl hocası, saygıda kusur etmedikleri ablası da çok dikkat çeken bir isimdi. Karaktere hayat veren Şıvga Gerez asıl mesleği ile şaşırttı. İbo Show’daki görüntülerini görünce “Bu kadın Cerrahpaşalıların ablası mıymış?” diyeceksiniz.

CERRAHPAŞALILARIN ABLASI ŞIVGA GEREZ ASIL MESLEĞİ İLE ŞAŞIRTTI

Kurtlar Vadisi dizisinin ağır ablası, Cerrahpaşalıların akıl hocasını canlandıran Şıvga Gerez, annesi Üftade Kimi gibi oyuncu olmak istedi. Türk televizyon dizileri arasından belki de en çok konuşulanı olan Kurtlar Vadisi’nde yer almıştı. Ama asıl mesleği oryantallikmiş. Hatta İbrahim Tatlıses’in yıllar önce sunduğu İbo Show’da dansözlük bile yapmış.

İşte Şıvga Gerez’in dansözlük yaptığı görüntüler…

Cerrahpaşalıların ablasının gerçek mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'le birlikte çalışmış!

Cerrahpaşalıların ablasının gerçek mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'le birlikte çalışmış!

ŞIVGA GEREZ KİMDİR?

29 Ocak 1970’te İstanbul’da doğmuştur. Romanya’da dünyaya gelen annesi Üftade Kimi gibi oyuncu olmak için canla başla çalışmıştır. Çok önemli dizilerde, boy gösteren Şıvga Gerez’in asıl mesleği ise oryantallikmiş. Hatta 2000 yılında Dansöz filminde de oynamıştır.

Cerrahpaşalıların ablasının gerçek mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'le birlikte çalışmış!

Oynadığı dizi ve filmler:

En Mutlu Olduğum Yer (Filiz) 2009

Arka Sokaklar 3. Sezon

Büyük Yalan (Nalan) 2004

Büyük Buluşma 2004

Kurtlar Vadisi 2. Sezon Cerrahpaşalıların Ablası)2004

Kirve (Zeray Ana) 2003

Dansöz 2000

CERRAHPAŞALILARIN ABLASININ ROLÜ NEYDİ?

Halit ve Metin'in ablasıdır. Onları yetiştirip büyütmüş, aynı zamanda akıl hocaları olmuştur. Cerrahpaşalılar onun sözünden çıkmaz. Metin'in kafası kesildikten sonra 40 gün kan dökmeyeceksin demiştir. Ancak daha sonra bunun sadece Metin'in katillerini kapsadığını, diğerlerine istediğini yapabileceğini söyler. Çetin (Çeto) adında bir oğlu vardır. Halit, onu Demir'in mekânına eğlenceye yollar.

Ama Demir mekânı kapatmak zorunda kaldığı ve 10,000 dolar harçlık vermek zorunda kaldığı için Halit'i Çakır'a satar. Bir hayat kadınıyla Çeto mekândan alınır. Bir odaya tutsak edilir ve Abdülhey ve Erhan tarafından tuzak hazırlanır. Kapı açılırsa Çeto ölecektir. Yeğeninin yeri Çeto'ya söylenince Halit hemen otele gider. Hiç düşünmeden kapıyı açar ve ablasının oğlunu, yeğenini, kendi elleriyle öldürür. Bunun üzerine ablası büyük bir acı yaşar. Halit, kendini öldürmek üzereyken onu durdurur. Halit'e sefirlik teklifi geldiğinde Surdan dışarı çıkmak iyi bir şey mi bilmiyorum Halit. der. Neticesinde Halit, Memati tarafından iple boğularak öldürülür. Daha sonra Cerrahpaşalıların Ablası bir daha gözükmez.

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İbrahim Tatlıses
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