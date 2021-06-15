Çeşitli nedenlerle bazı ülkelere adım atmaları yasaklanan ünlü isimler! Duyunca şaşıracaksınız

Sanat dünyasının ışıltıları arasında ünlü isimlerin hayatları her daim merak konusu olmuştur. Birçok kişi onların yaşamını yakından takip ederken bir kısmı da özenerek yerlerinde olmak ister. Ancak bütün bu ün ve popülerliğe rağmen bazı isimler istedikleri he ülkeye giriş yapamıyor.

Lady Gaga, sahne performansları nedeniyle Endonezya hükümeti tarafından yasaklanan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Gaga’nın başka bir yasaklı olduğu ülke ise şarkı sözleri sebebiyle Malezya olarak biliniyor.

BRAD PITT

“Tibet’te Yedi Yıl” isimli filmde aldığı rol yüzünden Brad Pitt’in Çin’e girişi ömür boyu yasaklandı. Çin’in Tibet’teki baskıcı yönetimini anlatan filmin, Çinli siyasetçileri hayal kırıklığına uğrattığı biliniyor.

THE BEATLES

The Beatles üyelerinin Filipinler’de konser verdikleri sırada sergiledikleri tutum nedeniyle ülkeye girişleri yasaklandı. Ülke başkanı ve karısı, verdikleri kahvaltı resepsiyonunda performans sergilemeleri için The Beatles üyelerini davet ettiler. Grup üyeleri ise bu tarz istekleri kim olursa olsun kabul etmedikleri için daveti kibarca reddettiler. Bir anda ülke gündemi olan olay sonrası halk ayaklandı ve grup üyelerinin bu olaylar sonrası bir daha ülkeye girişleri yasaklandı.