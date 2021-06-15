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Çeşitli nedenlerle bazı ülkelere adım atmaları yasaklanan ünlü isimler! Duyunca şaşıracaksınız

15.06.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü ve zengin olunca tüm kapıların size açıldığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü bazı ülkeler ünlü isimlerin girmiş yapmasını yasakladı. İşte sizler için ülkelere giriş yasağı bulunan ünlü isimleri araştırdık.

Çeşitli nedenlerle bazı ülkelere adım atmaları yasaklanan ünlü isimler! Duyunca şaşıracaksınız

Sanat dünyasının ışıltıları arasında ünlü isimlerin hayatları her daim merak konusu olmuştur. Birçok kişi onların yaşamını yakından takip ederken bir kısmı da özenerek yerlerinde olmak ister. Ancak bütün bu ün ve popülerliğe rağmen bazı isimler istedikleri he ülkeye giriş yapamıyor.

LADY GAGA

Lady Gaga, sahne performansları nedeniyle Endonezya hükümeti tarafından yasaklanan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Gaga’nın başka bir yasaklı olduğu ülke ise şarkı sözleri sebebiyle Malezya olarak biliniyor.

BRAD PITT

“Tibet’te Yedi Yıl” isimli filmde aldığı rol yüzünden Brad Pitt’in Çin’e girişi ömür boyu yasaklandı. Çin’in Tibet’teki baskıcı yönetimini anlatan filmin, Çinli siyasetçileri hayal kırıklığına uğrattığı biliniyor.

THE BEATLES

The Beatles üyelerinin Filipinler’de konser verdikleri sırada sergiledikleri tutum nedeniyle ülkeye girişleri yasaklandı. Ülke başkanı ve karısı, verdikleri kahvaltı resepsiyonunda performans sergilemeleri için The Beatles üyelerini davet ettiler. Grup üyeleri ise bu tarz istekleri kim olursa olsun kabul etmedikleri için daveti kibarca reddettiler. Bir anda ülke gündemi olan olay sonrası halk ayaklandı ve grup üyelerinin bu olaylar sonrası bir daha ülkeye girişleri yasaklandı.

BEYONCE

Beyonce’nin Malezya’ya giriş yasağı bulunuyor. Nedeni ise sahne şovlarının halk için aşırı müstehcen bulunması olarak gösteriliyor.

CHRIS BROWN

2011 yılında Michael Jackson'a saygı kapsamında İngiltere'de düzenlenen şovda sahne alacak Chris Brown'nın ülkeye girişine izin verilmedi. Nedeni ise birçok habere konu olan eski sevgilisi Rihanna'ya karşı uyguladığı şiddet olarak biliniyor.

MARTHA STEWART

Şirket hisselerinin satışı konusundaki bilgileri sızdırmak ve yalandan beyanda bulunmak suçundan dolayı 5 yıl hapis yatmıştı. Stewart’a bu sabıka kaydından dolayı İngiltere’ye giriş izni verilmiyor.

JAY Z

Jay Z’nin şarkı sözleri nedeniyle Çin’e girmesi yasaklandı. Aynı zamanda Jay Z, Çin’de konser dahi veremiyor.

LINDSAY LOHAN

Lohan’ın Hindistan’a girişi tamamen yasaklandı. Çünkü tursit vizesiyle ülkeye girerek burada çocuk ve kadın ticaretini bir televizyon için belgesel haline getirdi. Yetkililer, Lohan'ın turist vizesiyle ülkeye girip yasak olduğu halde çalıştığını belirterek ülkeye bir daha girişini yasakladı.

RUSSELL BRAND

Russell Brand turnede olan karısı Katy Perry'i görme maksadıyla gittiği Japonya'da yetkililer tarafından ülkeye girişi engellendi. Nedeni de sabıka kaydının bir hayli kabarık olmasıydı. Yine aynı nedenden dolayı Kanada’da için de ülkeye giriş talebi geri çevrildi.

SACHA BARON COHEN

Cohen’in Borat filmi nedeniyle Kazakistan’a girmesi yasaklandı. Çünkü filmde Kazak halkı ve kültürünü komediye alet etmesi dünyanın gözünde kötü bir imaja neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Chris Brown Lady Gaga
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