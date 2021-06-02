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Lanetlendikleri için her yıl aynı zamanda kötü bir olayla karşılaştıklarını iddia eden TikTok kullanıcısı sosyal medyada gündeme geldi

Seray Üstün Seray Üstün
02.06.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline dönüşen TikTok’ta son birkaç yıldır yeni trendler kitlelere yön veriyor. ‘Meydan okuma’ adını verilen trendlere ayak uyduranlar kimi zaman gençlik fotoğraflarını paylaşıyor kimi zaman ise başından geçen ilginç bir olayı anlatıyor. Bir TikTok kullanıcısı olan Bri Mattingly, bir zamanlar üstlerindeki bir lanetin neredeyse tüm ailesini uykudayken öldürdüğünü iddia etti.

Lanetlendikleri için her yıl aynı zamanda kötü bir olayla karşılaştıklarını iddia eden TikTok kullanıcısı sosyal medyada gündeme geldi

Mattingly, ‘şans eseri kurtulduğunuz hikayeler’ TikTok trendine dahil oldu ve ailesiyle beraber başından geçen bir olayı anlattı. Genç kadın, ailesinin lanetlendiğini ve bunun her Şubat ayında başlarına kötü bir şey geleceği anlamını taşıdığını söyledi. Olayın yaşandığı gün, kendisi ve ailesi neredeyse uykularında ölüyorlardı. Eğer annesi erken davranmasaydı evdeki herkes ölmüş olacaktı. Annesi aşırı derecede sersemlemiş hissederek uyandı ve 'hayatının en kötü baş ağrısını' geçirdiğini belirtti. Bir şeylerin doğru olmadığını hisseden kadın, ailenin geri kalanını uyandırarak 911'i aradı.

Mattingly’nin ailesi evde karbonmonoksit sızıntısı olabileceğinden şüphelendi. Bu gaz kokusu ve tadı olmamasına rağmen uzun süre maruz kalınması durumunda insanı öldürebilir. 911 yetkilileri aileye evden çıkamasalar da tüm kapıları ve camları açmalarını ve biraz temiz hava almalarını söyledi. Arabaları ısınana kadar bekleyen aile daha sonra evcil hayvanlarını da yanlarına alarak arabaya geçtiler. İtfaiye ekipleri geldiğinde evi karbonmonoksit bakımından test ettiler ve evde bulunan gaz miktarının "akıl almaz" seviyelere çıkmış olduğunu bildirdiler. Yetkililer, eğer aile evde biraz daha kalmış olsaydı uykularında ölmüş olurlardı şeklinde belirtti. Bri Mattingly’in paylaşımı kısa süre içerisinde 85 bin beğeniye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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