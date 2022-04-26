Cesur paylaşımıyla olay olmuştu! Fenomen Yaren Alaca bikinili poz verdi

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Yaren Alaca, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan fenomen günlük yaşamını takipçileriyle sık sık paylaşıyor.

YAREN ALACA BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

TikTok platformu için çektiği videolarla takipçi kitlesi oluşturan Yaren Alaca, Instagram'da da aktif olarak paylaşım yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozlarını paylaşan Alaca'ya takipçileri, "İçinde bir şey yok mu Yaren Abla" "Galiba aşık oldum" gibi yorumlar yapmıştı.

Fenomen, bu sefer bikinisiyle poz verdi.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken fenomen, o pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Bursa doğumlu Yaren Alaca, Yugoslavya göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiği biliniyor.



