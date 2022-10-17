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Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! Tescilli güzel çıktı ''Afetlik abladan geçmiş''

17.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla sık sık magazin gündemini meşgul eden Ebru Polat, özel yaşamıyla da merak konusu oldu. Ebru Polat'ın kız kardeşi Tuğçe Sarıkaya'yı görenler ''Afetlik abladan geçmiş'' gibi yorumlarda bulunmadan edemedi.

Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! Tescilli güzel çıktı ''Afetlik abladan geçmiş''

Instagram'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan Ebru Polat'ın, kendisinden 5 yaş küçük kardeşi Tuğçe Sarıkaya, güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

İzmirli güzel Ebu Polat, şarkıcı olabilmek için avukatlığı bırakmıştı. Bir süredir güzellik merkezi işleten Ebru Polat, kendi adıyla pazarladığı kozmetik ürünleriyle paraya para demiyor.

Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! ''Afetlik abladan geçmiş''

Instagram hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla beğeni toplayan Polat, zaman zaman yaptığı itiraflarla da ses getiriyor.

Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! ''Afetlik abladan geçmiş''

Geçtiğimiz günlerde ''Kölem olmak isteyen çok insan oldu'' diyen Ebru Polat, eşcinsel ilişki için de defalarca teklif aldığını açıklamıştı.

Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! ''Afetlik abladan geçmiş''

KIZ KARDEŞİ BÜYÜLEDİ

Özel hayatıyla ilgi odağı olan Ebru Polat'ın kardeşi Tuğçe Sarıkaya'yı görenler şaştı kaldı.

Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! ''Afetlik abladan geçmiş''

Ablasının aksine gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tuğçe Sarıkaya, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu.

Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! ''Afetlik abladan geçmiş''

TESCİLLİ GÜZEL ÇIKTI

Diksiyon, spikerlik ve oyunculuk dersi alan Tuğçe Sarıkaya, aynı zamanda Best Model of Turkey 2009 birincisidir.

Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! ''Afetlik abladan geçmiş''

Bugüne Kadar Uçurum, Şipşak Anadolu, Kalbimdeki Yabancı gibi yapımlarda rol alan Tuğçe Sarıkaya, şimdilerde nişan ve düğün organizatörlüğü yapıyor.

Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! ''Afetlik abladan geçmiş''

Çeşitli markaların özel gecelerinde sunuculuk da yapan Tuğçe Sarıkaya, iş insanı Güven Dağıstan ile evli.

Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! ''Afetlik abladan geçmiş''

Güzelliğiyle dikkat çeken Tuğçe Sarıkaya'nın pozlarına ''Afetlik abladan geçmiş'' ve ''Güzellik sizde genetik'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! ''Afetlik abladan geçmiş''

Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! ''Afetlik abladan geçmiş''

Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! ''Afetlik abladan geçmiş''

Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! ''Afetlik abladan geçmiş''


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat sosyal medya Oyuncu
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