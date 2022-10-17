Cesur pozlarıyla gündem olan Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! Tescilli güzel çıktı ''Afetlik abladan geçmiş''

Instagram'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan Ebru Polat'ın, kendisinden 5 yaş küçük kardeşi Tuğçe Sarıkaya, güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

İzmirli güzel Ebu Polat, şarkıcı olabilmek için avukatlığı bırakmıştı. Bir süredir güzellik merkezi işleten Ebru Polat, kendi adıyla pazarladığı kozmetik ürünleriyle paraya para demiyor.

Instagram hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla beğeni toplayan Polat, zaman zaman yaptığı itiraflarla da ses getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde ''Kölem olmak isteyen çok insan oldu'' diyen Ebru Polat, eşcinsel ilişki için de defalarca teklif aldığını açıklamıştı.

KIZ KARDEŞİ BÜYÜLEDİ

Özel hayatıyla ilgi odağı olan Ebru Polat'ın kardeşi Tuğçe Sarıkaya'yı görenler şaştı kaldı.

Ablasının aksine gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tuğçe Sarıkaya, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu.

TESCİLLİ GÜZEL ÇIKTI

Diksiyon, spikerlik ve oyunculuk dersi alan Tuğçe Sarıkaya, aynı zamanda Best Model of Turkey 2009 birincisidir.

Bugüne Kadar Uçurum, Şipşak Anadolu, Kalbimdeki Yabancı gibi yapımlarda rol alan Tuğçe Sarıkaya, şimdilerde nişan ve düğün organizatörlüğü yapıyor.

Çeşitli markaların özel gecelerinde sunuculuk da yapan Tuğçe Sarıkaya, iş insanı Güven Dağıstan ile evli.

Güzelliğiyle dikkat çeken Tuğçe Sarıkaya'nın pozlarına ''Afetlik abladan geçmiş'' ve ''Güzellik sizde genetik'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.



