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Cesur pozlarıyla gündemdeydi! Hadise'den evlilik itirafı

09.05.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş ile barışmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Benim kimseyle bir problemim yok” cevabını veren Hadise olaylı biten evliliğine dair ilk kez bir yorumda bulundu.

Cesur pozlarıyla gündemdeydi! Hadise'den evlilik itirafı

Son dönemde verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Hadise gözlerden uzak şekilde işletmeci Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de evlenmişti. Hadise'nin Mehmet Dinçerler'le evliliği 4,5 ay sürmüş ve evlilik olaylı bitmişti.

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı evliliği ile ilgili ilk kez konuştu.

Bakü'de konser veren Hadise, "Ben o işi (evliliği) beceremedim ama sonsuz aşka yine de inanıyorum arkadaşlar" diye konuştu.

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EBRU GÜNDEŞ YANITI

“Ebru Gündeş ile barışmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Benim kimseyle bir problemim yok” cevabını vermişti.

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Hadise Ebru Gündeş

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