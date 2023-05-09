Oğuzhan Koç ile boşanan Demet Özdemir gergin! Mal paylaşımı nasıl oldu?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un 8 ay süren evliliklerine Adalar Adliyesi'nde nokta koydu. Duruşmaya Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir katılırken, avukatları hazır bulundu.

ZEYNEP BASTIK'IN ESKİ EŞİ TANIK

Duruşmada tanık olarak Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış dinlendi. Yaklaşık yarım saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme Koç ve Özdemir'in boşanmalarına karar verdi.

MAL PAYLAŞIMI MERAK EDİLDİ

Duruşma sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Oğuzhan Koç anlaşmalı olarak boşandıklarını söyledi. Hızlı adımlarla yürürken soruları da yanıtlayan Koç, "Arkadaşlar gereken açıklamaları yapmıştık. Siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim" dedi. Mal paylaşımı konusunda sıkıntı yaşadıkları iddia edilen ünlü şarkıcı, "Zaten birbirimizden bir şey talep etmedik" ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR: BU KADAR GÜRÜLTÜYE GEREK YOK

Oğuzhan Koç'tan 5 dakika sonra çıkan ve gergin olduğu dikkat çeken Demet Özdemir de, "Arkadaşlar teşekkür ederim, bir açıklama yapmayacağım. Bu kadar gürültüye gerek yok" şeklinde konuştu.

