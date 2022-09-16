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Cet eş anlamlısı nedir? Cet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarih boyunca pek çok dille etkileşimde bulunmuştur. Bunun yanı sıra kültürel, sosyal ve ekonomik alanda da alışverişlerde bulunulmuştur. Cet kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Peki, cet kelimesinin eş anlamı nedir?

Cet eş anlamlısı nedir? Cet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cet kelimesi eski dönemlerde çok sık kullanılsa da günümüzdeki kullanım alanı daralmıştır. Daha çok mehter şarkısında "ceddin deden" sözünde rastlarız. Arapça "cdd" kökünden gelen ve dede, ata anlamlarındaki "cadd" kelimesinden türemiştir. Dilimize Türkçeleşerek geçen kelime "cet" hâlinde kullanılır. Ayrıca Arapçadaki anlamı gibi Türkçedeki anlamı da benzerdir. Türk Dil Kurumuna göre cet kelimesi "dede, ata, büyükbaba" anlamındadır. Cet kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Ceddinden kalma saatini asla çıkarmayacağına yemin etmişti.
  • Bu huy bana ceddimden bir armağanıdır.
  • Burası, cetlerimin savaşıp kazandığı yer olarak tarihe geçmiş.
  • İnsanın ceddi nereye ait olduğunu gösterir.
  • Sen benim ceddimi sorgulayamacak kadar yabancı birisin.
  • Ceddimden kalma eşyaları kasada saklıyormuş.
  • Zamanında cetlerimiz düşman iki tarafmış.
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Cet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ceddin eş anlamlısı olan iki kelime vardır. Cet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler "dede" ve "ata"dır. Bu iki eş anlamlı kelime cet kelimesine göre daha sık tercih edilir.

Ceddin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Bu topraklarda atalarımız sayesinde yaşam sürüyoruz.
  • İnsan atalarını araştırıp öğrenmelidir.
  • Hayatım boyunca atalarımın nereden geldiğini araştırsam da hiçbir şey bulamadım.
  • Bu topraklar, bu evler bana atalarımdan bir armağandır.
  • Atalarım zamanında birçok yerden göç etmiş.
  • İnsan geçmişten bugüne atalarının geçmişiyle beslenir.
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