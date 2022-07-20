Çevre Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar? Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunları İş İmkanları Nelerdir, Nerelerde Çalışır?

Çevre Mühendisliği bölümü, doğayı koruyan ve bu konuda çeşitli önlemler alarak çalışmalar yürüten öğrencileri yetiştiren üniversite bölümüdür.

Çevre Mühendisliği Bölümü Nedir?

Çevre Mühendisliği bölümü, ülkemizde sahip olduğumuz doğal kaynakları en iyi şekilde kullanan, üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan hayatına ve doğaya zarar vermemesi adına çalışmalar yürüten üniversite bölümüdür. Bu bölümden mezun olan mühendisler, doğal dengeyi korumak adına çeşitli çalışmalar yapar.

Çevre Mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği gibi alanların alt disiplinidir. Bu bölüm, pek çok bilimsel alan ile ortak çalışmalar yapmaktadır. Bu nedenle Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olanların iş bulma olanakları fazladır.

Çevre Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Çevre Mühendisliği bölümü mezunları, doğal kaynakların kirlenmesini önlemek, insan sağlığına uygun çevre koşullarının oluşturulmasını sağlamak gibi görevleri vardır. Bunlara ek olarak bir Çevre Mühendisi;

● Çevre problemlerinin çözümü için çevre bilimci, mimar, ekonomist ve sosyolog gibi meslekler ile işbirliği yapmak,

● Çevresel araştırma raporları hazırlamak, strateji geliştirmek ve önlemler almak,

● Doğal kaynakların kirlenmesini önlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmek,

● Bilimsel veri analizleri yapmak,

● Çevre politikaları ve standartları hakkında endüstrileri ve kurumları bilgilendirmek,

● Yerleşim yerlerinde bulunan kanalizasyon ve su gibi önemli unsurların insan sağlığına olumsuz etki etmemesi adına tasarımını yapmak, kontrol sistemi kurmak ve planlamasını yapmak,

● Çevreden numuneler alıp analizini yapmak ve değerlendirmek,

● Çevre konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları ve mevzuatları takip etmek ve uygulamak gibi görevleri de yerine getirir.

Çevre Mühendisliği Mezunları İş İmkanları Nelerdir?

Çevre Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları, oldukça fazladır. Bu bölümden mezun olan kişilerin Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı almaları gerekir. Yeterli puanı alan mühendisler, devletin hemen hemen her bakanlığında iş bulabilmektedir.

Çevre Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça fazladır. Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alamayan veya özel sektörde çalışmayı tercih eden mühendisler özel endüstri kuruluşlarında çalışabilmektedir.

Çevre Mühendisliğinden mezun olan kişiler akademik kariyer yapmak istedikleri takdirde yüksek lisans yapıp eğitim kurumlarında akademisyen olarak görev yapabilmektedir.

Çevre Mühendisliği Mezunları Nerelerde Çalışır?

Çevre Mühendisliği bölümü, pek çok bilim alanında eğitim verdiği için bu bölümden mezun olan öğrenciler kolayca iş bulabilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, İller Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi kamu kurumları, eğitim kurumları, Çevre Mühendisliği bölümünün çalışma alanları arasında yer alır.

Çevre Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Mühendislik Fakültesi kapsamında eğitimi verilen Çevre Mühendisliği, 4 yıllık lisans bölümüdür. Bu bölüm sayısal puan üzerinden öğrenci alımı yapmaktadır.

Çevre Mühendisliği Bölümü Dersleri

Üniversite tercihlerine Çevre Mühendisliği yazan kişilerin eğitim hayatı boyunca alacakları dersler şunlardır;

● Genel Kimya,

● Fizik,

● İstatistik ve Olasılık,

● Çevre Kimyası,

● Çevre Mühendisliğine Giriş,

● Çevre Mikrobiyolojisi,

● Çevre Ekolojisi,

● Statik ve Mukavemet,

● Akışkanlar Mekaniği,

● Termodinamik,

● Kimyasal Prosesler,

● Katı Atık Yönetimi,

● Çevre Mühendisliği için Hidroloji,

● Çevre Modellemesi Esasları,

● Su Arıtma Tesisi Tasarımı

Bu dersler Çevre Mühendisliği bölümünün zorunlu dersleridir. Bunlara ek olarak öğrenciler seçmeli derslere de katılmaktadır. Öğrencilerin bu bölümden mezun olabilmeleri için tüm bu dersleri başarı ile tamamlaması gerekir. Dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, Çevre Mühendisliği lisans diploması almaya hak kazanır. Bu bölümden mezun olan kişilere Çevre Mühendisi unvanı verilir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Okumak İçin Gerekli Özellikler Nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi Çevre Mühendisliği okuyanların da bazı niteliklere sahip olması gerekir. Bu özelliklere sahip olmayan bireyler, çalışma hayatı boyunca zorlanabilmekte ve mutsuz olabilmektedir. Bu nedenle meslek seçiminde bu esaslara dikkat edilmesi ve tercih edilen bölümün detaylı bir şekilde araştırılması gerekir. Bir Çevre Mühendisinin sahip olması gereken özellikler şunlardır;

● Çözüm üretebilme becerisine sahip olmak,

● Mesleği ile ilgili konularda gelişmeye ve yeniliklere açık olmak,

● Araştırmaya ve öğrenmeye meraklı olmak,

● Yaratıcı fikirler üretebilmek,

● İşbirliği yapabilmek ve takım çalışmalarına uyum sağlamak,

● Doğru analizler yapmak, dikkatli olmak,

● Detaycı olmak,

● Sorumluluk bilincine sahip olmak,

● Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak

Üniversite tercihlerini Çevre Mühendisliği bölümü üzerine yapan kişilerin bu niteliklere sahip olması gerekir. Böylelikle meslek hayatında başarılı olunması muhtemeldir.



