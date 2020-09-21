MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çiftinin bebeği göründü

Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çiftinin bebeği göründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Hamileliğinin 30'ncu haftasına giren oyuncu Ceyda Ateş, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Ateş, yaptığı paylaşımla takipçilerine "Hamileliğinizin 3. döneminde neler yaşadınız?" sorusunu yöneltti.

Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çiftinin bebeği göründü

Buğra Toplusoy, 2013 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

2809882_870e35c0b66ecb668076a931aef63952_640x640

2019 yılında Miami'de nikah masasına oturan ve şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftten Ateş, hamileliğinin 30'ncu haftasına girdi.

2809882_9c1583c822785beb0978dcf155525154_640x640

31 yaşındaki Ceyda Ateş, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

2809882_f07a6d114f6818c58e74763dc34fed0c_640x640

Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımla takipçilerine "Hamileliğinizin 3. döneminde neler yaşadınız?" sorusunu yöneltti.

Ateş'in gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

2809882_8fac1b85e7397a036da6a8cfbeea5881_640x640

Ceyda Ateş, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.

Ateş, "Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?" sorusunu ise şu şekilde cevaplamıştı:

2809882_59c2f13d340173bf33e29ed92b3af27c_640x640
Hem benim, hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek, hem anne için daha sağlıklı. Doktorum benim için 10, maksimum 12 kilo ile tamamlamamı söyledi. Her şey kontrol altında.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
Cesur tarzıyla sosyal medyayı salladıCesur tarzıyla sosyal medyayı salladı
Eleme potasında çıkınca merak konusu olduEleme potasında çıkınca merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Kadın yolcu saldırıya uğradığı anları telefonuyla çekti
Kadın yolcu saldırıya uğradığı anları telefonuyla çekti
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Süreyya Yalçın'ın son hali şoke etti
Son hali şoke etti! Eridi
Mischa Barton'un son hali hayranlarını üzdü
Son hali hayranlarını üzdü
Melisa Döngel cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı
Cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı
Hande Yener: 2 yıldır albüm olmadığı için...
'2 yıldır albüm olmadığı için...'
Nilperi Şahinkaya'dan estetik açıklaması! 'Korkuyorum'
Beklenmedik açıklama! 'Korkuyorum'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.