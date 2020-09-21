Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çiftinin bebeği göründü

Buğra Toplusoy, 2013 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

2019 yılında Miami'de nikah masasına oturan ve şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftten Ateş, hamileliğinin 30'ncu haftasına girdi.

31 yaşındaki Ceyda Ateş, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımla takipçilerine "Hamileliğinizin 3. döneminde neler yaşadınız?" sorusunu yöneltti.

Ateş'in gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Ceyda Ateş, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.

Ateş, "Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?" sorusunu ise şu şekilde cevaplamıştı:



Hem benim, hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek, hem anne için daha sağlıklı. Doktorum benim için 10, maksimum 12 kilo ile tamamlamamı söyledi. Her şey kontrol altında.



