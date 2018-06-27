MAGAZİN

Ceyda Ateş'in yılanla imtihanı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2018 02:21 | Son Güncelleme

Sevgilisi Buğra Toplusoy'la birlikte yaklaşık beş yıldır birlikte olan oyuncu Ceyda Ateş hayatını Amerika'da sürdürüyor. Ateş'in Amerika'da yaşadığı evinden çektirdiği bir fotoğrafta bahçedeki yılanı korkusuzca eline aldığı görülüyor.

Ceyda Ateş'in yılanla imtihanı!

Sosyal medya hesabı üzerinden buradaki yaşantısına dair paylaşımlarda bulunan 29 yaşındaki Ceyda Ateş, hesabından paylaştığı son fotoğrafla ne kadar korkusuz bir kadın olduğunu gözler önüne serdi.

CEYDA ATEŞ YILAN ELİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Sevgilisi Buğra Toplusoy’la birlikte yaşadığı evlerinin bahçesini düzenleyen Ceyda Ateş burada bulduğu yılanı eline alarak bir de fotoğraf çekti. Ateş bu kareyi takipçilerine iletirken üzerine düştüğü notla Buğra’nın yılandan korktuğunu ve bu yüzden uzak durduğunu belirtmeden de geçemedi.

ceyda

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Ceyda Ateş ceyda ateş instagram

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