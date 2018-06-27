Ceyda Ateş'in yılanla imtihanı!

Sosyal medya hesabı üzerinden buradaki yaşantısına dair paylaşımlarda bulunan 29 yaşındaki Ceyda Ateş, hesabından paylaştığı son fotoğrafla ne kadar korkusuz bir kadın olduğunu gözler önüne serdi.

CEYDA ATEŞ YILAN ELİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Sevgilisi Buğra Toplusoy’la birlikte yaşadığı evlerinin bahçesini düzenleyen Ceyda Ateş burada bulduğu yılanı eline alarak bir de fotoğraf çekti. Ateş bu kareyi takipçilerine iletirken üzerine düştüğü notla Buğra’nın yılandan korktuğunu ve bu yüzden uzak durduğunu belirtmeden de geçemedi.





