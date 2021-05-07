Ceyda Ateş: Kendimi çok güçlü hissediyorum

Eşi Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, samimi açıklamalarda bulundu.

Altı ay önce kızı Talia'yı kucağına alan oyuncu, "Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı?" sorusuna yanıt verdi.

MAG Dergisi'ne konuşan Ceyda Ateş, "Önceliklerim ve hayattaki hedeflerim değişti. Kendimi çok daha olgun ve güçlü hissediyorum. Duygusal değişiklikler bekliyordum tabii ki ama böyle bir sevginin varlığından, kalbimin bu kadar büyüyebileceğinden haberdar değildim" ifadelerini kullandı.

"GÖKYÜZÜ GÖZLÜM"

Geçtiğimiz haftalarda kızının yüzünü ilk kez gösteren Ateş, bu paylaşımına, "Gökyüzü gözlüm... İyi ki geldin bizim hayatımıza... Babasının minik kuşu... Bugün üç aylık oldum" notunu düşmüştü.

"SETLERE DÖNECEĞİM"

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Ceyda Ateş, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte baktıklarını da ifade etmişti.

'Gurbet Kadını', 'Aşk Oyunu' ve 'Cennet Mahallesi' gibi dizilerde rol alan oyuncu, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

İlk kez annelik heyecanı yaşayan Ateş, "Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?" sorusunu ise şu şekilde cevaplamıştı:

Hem benim, hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek, hem anne için daha sağlıklı. Doktorum benim için 10, maksimum 12 kilo ile tamamlamamı söyledi. Her şey kontrol altında.

