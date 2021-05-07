MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceyda Ateş: Kendimi çok güçlü hissediyorum

Ceyda Ateş: Kendimi çok güçlü hissediyorum

07.05.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz yıl kasım ayında da kızı Talia'yı kucağına alan Ceyda Ateş, "Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı?" sorusunu yanıtladı. Ateş, "Önceliklerim ve hayattaki hedeflerim değişti. Kendimi çok daha olgun ve güçlü hissediyorum" dedi.

Ceyda Ateş: Kendimi çok güçlü hissediyorum

Eşi Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, samimi açıklamalarda bulundu.

3063883_cf33464b807d398553eb9b47304abbd1_640x640

Altı ay önce kızı Talia'yı kucağına alan oyuncu, "Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı?" sorusuna yanıt verdi.

3063883_5d527363242265945453455be19502e6_640x640

MAG Dergisi'ne konuşan Ceyda Ateş, "Önceliklerim ve hayattaki hedeflerim değişti. Kendimi çok daha olgun ve güçlü hissediyorum. Duygusal değişiklikler bekliyordum tabii ki ama böyle bir sevginin varlığından, kalbimin bu kadar büyüyebileceğinden haberdar değildim" ifadelerini kullandı.

3063883_61d62ff4aadbaae1e094a7a6f121f674_640x640

"GÖKYÜZÜ GÖZLÜM"

Geçtiğimiz haftalarda kızının yüzünü ilk kez gösteren Ateş, bu paylaşımına, "Gökyüzü gözlüm... İyi ki geldin bizim hayatımıza... Babasının minik kuşu... Bugün üç aylık oldum" notunu düşmüştü.

3063883_0d13935ce8aba307aa060d25332f4076_640x640

"SETLERE DÖNECEĞİM"

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Ceyda Ateş, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte baktıklarını da ifade etmişti.

'Gurbet Kadını', 'Aşk Oyunu' ve 'Cennet Mahallesi' gibi dizilerde rol alan oyuncu, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

İlk kez annelik heyecanı yaşayan Ateş, "Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?" sorusunu ise şu şekilde cevaplamıştı:

Hem benim, hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek, hem anne için daha sağlıklı. Doktorum benim için 10, maksimum 12 kilo ile tamamlamamı söyledi. Her şey kontrol altında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
Mayokiniyle spor! Böyle olur Kim'in egzersiziMayokiniyle spor! Böyle olur Kim'in egzersizi
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Ateş Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu tartışma yaratan ifadesine açıklık getirdi

Bakan Çavuşoğlu tartışma yaratan ifadesine açıklık getirdi

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

Kötü koku vahşeti ortaya çıkarttı

Kötü koku vahşeti ortaya çıkarttı

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

Ülke yangın yeri! Kolombiya'da ölü sayısı artıyor

Ülke yangın yeri! Kolombiya'da ölü sayısı artıyor

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: "Gizli cennetimizde çekildi"

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: "Gizli cennetimizde çekildi"

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.