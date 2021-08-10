Ceyda Ateş kızı ve kocasını paylaştı: Bayılıyorum

'Gurbet Kadını', 'Aşk Oyunu' ve 'Cennet Mahallesi' gibi dizilerde rol alan Ceyda Ateş yeni pozuyla beğeni topladı.

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz yıl kasım ayında da kızı Talia'yı kucağına alan Ceyda Ateş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

32 yaşındaki Ateş, kızı ve eşinin fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun, "Bu ikiliye bayılıyorum" notunu düştüğü gönderi kısa sürede 41 binden fazla beğeni aldı.

"SETLERE DÖNECEĞİM"

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Ceyda Ateş, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte baktıklarını da ifade etmişti.

'Gurbet Kadını', 'Aşk Oyunu' ve 'Cennet Mahallesi' gibi dizilerde rol alan oyuncu, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.



