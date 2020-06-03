MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceyda Düvenci: Anne-çocuk beslenmesi aşırı kazık arkadaşlar!

Ceyda Düvenci: Anne-çocuk beslenmesi aşırı kazık arkadaşlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Bundan iki yıl önce Çocuk Gelişimi bölümünde yüksek lisans eğitimi görmeye başlayan oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla derslerinin zorluğu hakkında bilgi verdi.

Ceyda Düvenci: Anne-çocuk beslenmesi aşırı kazık arkadaşlar!

Kocası ve çocukları ile birlikte geçirdiği karantina günleri eşi Bülent Şakrak’ın kadrosunda yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin setine gitmesiyle sona eren Düvenci, normalleşme süreci içerisinde şimdilik evinde kalmayı sürdürüyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı projeler ve gündelik yaşantısına dair paylaşımlarda bulunan Düvenci, bu defa da dersleri hakkında paylaşım yaptı.

Çocuk Gelişimi bölümünde yüksek lisans eğitimi görmeye başlayan Düvenci, girdiği sınavla ilgili paylaşımda bulundu ve sonrasında da sınavıyla ilgili bilgi verdi.

ceydaduvenci-instagram

ceydaduvenci2-instagram

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
'Donla duş alıyoruz!''Donla duş alıyoruz!'
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Bilim Kurulu üyesinden normalleşme açıklaması: 10 gün sonra...

Bilim Kurulu üyesinden normalleşme açıklaması: 10 gün sonra...

Türkiye'den George Floyd açıklaması

Türkiye'den George Floyd açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Survivor'da Barış'tan Evrim'e şok hareket!

Survivor'da Barış'tan Evrim'e şok hareket!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülşen’den cesur karantina tasarımı!

Gülşen’den cesur karantina tasarımı!

Saba Tümer: Donla duş alıyoruz!

'Donla duş alıyoruz!'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den güldüren cevap

Volkan Demirel'in eşinden güldüren cevap

Müge Anlı'dan Sumru Yavrucuk'a müjdeli haber

Müge Anlı'dan Sumru Yavrucuk'a müjdeli haber

Biran Damla Yılmaz, Engin Akyürek'e: Bana ulaş!

Biran Damla Yılmaz, Engin Akyürek'e: Bana ulaş!

Dehşet! Gamze Topuz’un köpeklerine çivili kemik attılar

Dehşet! Köpeklerine çivili kemik attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.