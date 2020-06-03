Ceyda Düvenci: Anne-çocuk beslenmesi aşırı kazık arkadaşlar!

Kocası ve çocukları ile birlikte geçirdiği karantina günleri eşi Bülent Şakrak’ın kadrosunda yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin setine gitmesiyle sona eren Düvenci, normalleşme süreci içerisinde şimdilik evinde kalmayı sürdürüyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı projeler ve gündelik yaşantısına dair paylaşımlarda bulunan Düvenci, bu defa da dersleri hakkında paylaşım yaptı.

Çocuk Gelişimi bölümünde yüksek lisans eğitimi görmeye başlayan Düvenci, girdiği sınavla ilgili paylaşımda bulundu ve sonrasında da sınavıyla ilgili bilgi verdi.





