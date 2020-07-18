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Ceyda Düvenci: Evlatlarınız için önyargılı hayaller kurmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 15:19 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci, bir süredir ailesiyle birlikte tatilde. Buradan yaptığı paylaşımlarla günlerinin nasıl geçtiğini takipçileriyle paylaşan Düvenci'nin hesabından yaptığı son paylaşım Serebral Palsi hastası kızı Melisa ile ilgili oldu.

Ceyda Düvenci: Evlatlarınız için önyargılı hayaller kurmayın

Kızının sağlık durumu ve gelişim süreciyle ilgili yaptığı paylaşımlarla benzer hastalığı yaşayan ailelere de fikir veren ve yol gösteren Ceyda Düvenci, bir süredir yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Özellikle kızının yaşıtlarıyla nasıl vakit geçirdiğine dair paylaşımlarda bulunan Ceyda Düvenci, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti:

Yaz gecesi, sitede büyümek, yaz arkadaşlığı, açıkhava sineması, kızlarla film keyfi, yazdan yaza aynı sitede büyümek söyleyecek çok şey var aslında. Kelimelerim yeterli gelir mi bilemiyorum. Aklıma ilk gelenleri sıralamak en iyisi sanırım.

Melisa'nın yazlık arkadaşları var ve onlarla zaman geçirebiliyor ve sohbet ediyor ve kızlar eve gelip Melisa'yı çağarıyor ve birlikte bisiklete biniyorlar ve birbirinden güzel etkinlikler yapıyorlar ve yüzüyorlar ve onlar Melisa'yı koruyor, kolluyorlar ve onu anlıyor ve ona dostluk yapıyorlar ve daha nice büyülü anlar var aralarında…

Şükür etmek için binlerce sebep demek bu… siz siz olun, hayatınız ve evlatlarınız için önyargılı hayaller kurmayın, asla “asla” demeyin… hayat her güzelliği sunuyor… hayata güvenin şükür…

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