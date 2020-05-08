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Ceyda Düvenci hamile mi? Yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 14:23 | Son Güncelleme

Ceyda Düvenci'nin son paylaştığı fotoğraf olay oldu. Takipçileri "Hamile misiniz?" diye sordu.

Ceyda Düvenci hamile mi? Yanıt verdi

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, Aralık 2015’te mutluluğa imza atmış, Temmuz 2017’de oğulları Okan Ali’ye kavuşmuştu. Aile yaşantısıyla örnek olan çift sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Ceyda Düvenci'nin yaptığı paylaştığı son fotoğrafta göbeğini fark edenler hamile olduğunu düşündü. Bülent Şakrak’ın çiğ köfte yapması da “Ceyda aş erdi” şeklinde yorumlandı.

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Ama ilk çocuğu Melisa’yı 2011’de doğuran oyuncu, “Hamile değilim. Tek kolla Ali’yi tutamadığım için göbeğimle taşımaya çalıştım, böyle oldu” açıklamasını yaptı.

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