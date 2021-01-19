Ceyda Düvenci’nin paylaşımıyla gündeme geldi! İşte dünyadan ilk regl ritüelleri

İlk kez regl olmak tüm dünyada farklı geleneklerle karşılanıyor. Bizim kültürümüzde de farklı ritüellerin uygulandığı bu ilk defa regl olma durumuyla ilgili tüm dünyada halen bazı kişiler tarafından uygulanan bazı gelenekler bulunuyor. Özellikle ülkemizde ilk regl olunca neden tokat atılır sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Türkiye’den ve dünyadan ilk regl hikayeleri ve hem şaşırtan hem de sorgulatan gelenekler...

İLK ADET GELENEKLERİ

İlk defa adet gören kız çocukları için yapılan ritüeller ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişiyor. Bazı eğlenceli olan bu ritüeller arasında insanı sorgulamaya itenler de mevcut. Kimi ülkeler bu olayı gizli tutmayı tercih ederken kimileri de bir kutlama dönüştürüyor. İşte birbirinden ilginç ritüeller…

TOKAT ATMAK

Ülkemizde de yapıldığı bilinen ilk kez regl olan kişiye tokat atma geleneği Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Afganistan ve İsrail gibi ülkelerde de yaygın. Nedeni merak edilen bu uygulama bazıları tarafından yanakların hep pembe kalması için yapıldığı yönünde açıklanırken bazılarına göre de bir uyarı niteliği taşıyor. Uygulamanın doğruluğu elbette sorgulamaya çok açık.