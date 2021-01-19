Ceyda Düvenci’nin paylaşımıyla gündeme geldi! İşte dünyadan ilk regl ritüelleri

İlk kez regl olmak tüm dünyada farklı geleneklerle karşılanıyor. Bizim kültürümüzde de farklı ritüellerin uygulandığı bu ilk defa regl olma durumuyla ilgili tüm dünyada halen bazı kişiler tarafından uygulanan bazı gelenekler bulunuyor. Özellikle ülkemizde ilk regl olunca neden tokat atılır sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Türkiye’den ve dünyadan ilk regl hikayeleri ve hem şaşırtan hem de sorgulatan gelenekler...
İlk defa adet gören kız çocukları için yapılan ritüeller ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişiyor. Bazı eğlenceli olan bu ritüeller arasında insanı sorgulamaya itenler de mevcut. Kimi ülkeler bu olayı gizli tutmayı tercih ederken kimileri de bir kutlama dönüştürüyor. İşte birbirinden ilginç ritüeller…
Ülkemizde de yapıldığı bilinen ilk kez regl olan kişiye tokat atma geleneği Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Afganistan ve İsrail gibi ülkelerde de yaygın. Nedeni merak edilen bu uygulama bazıları tarafından yanakların hep pembe kalması için yapıldığı yönünde açıklanırken bazılarına göre de bir uyarı niteliği taşıyor. Uygulamanın doğruluğu elbette sorgulamaya çok açık.
Sri Lanka, Güney Afrika ve Fas gibi ülkelerde ise partiler düzenleniyor ve kız çocuklarına ilk regl hediyesi veriliyor. Yakın aile bireylerinin yıkandıktan sonra güzel kıyafetler giydiriliyor ve mücevher takılıyor. Bunun yanı sıra Yunanistan’da aile içerisinde bu durumu kutlayan bir parti verildiği biliniyor.
Makedonya’da da ilk defa regl olan genç kız kendi iç çamaşırını kendisi yıkıyor. Bu geleneği devam ettiren insanların, geleneğin bir çeşit kadınlığa hoş geldin deme yöntemi olarak algıladığı düşünülüyor.
Güney Afrika’da bazı bölgelerde adet olan genç kızların üç gün boyunca evden çıkmasına ve erkekler ile konuşmasına izin verilmiyor. Benzer bir gelenek Güney Hindistan’da da görülüyor. Bu süreçte kızlar evde kalmaya yönlendirilirken erkeklerle konuşmamaları yönünde uyarılıyor. Aynı zamanda Tayvan’da bazı kişiler kız çocuklarının tapınaklara girmesine müsaade etmiyor.
İtalya’da ise aileleri tarafından genç kızlar için ailede bir parti yapılıyor. Bunun yanı sıra artık bir kız çocuğu olmadıkları için genç kadın anlamını taşıyan sinyorina deniyor.
İsrail’de de ilk defa adet olanlara bir kaşık bal yedirme geleneği bulunuyor. Böylece adet döneminin ağrı ve zorluk yaşatmayacağına dair bir inanış var.
İlk defa adet gören kızlara Japonya’da özel bir pirinç pilavı hazırlanıyor. Gelenek çok aleni bir şekilde yapılmazken bu pilavın pişirilmesiyle aile bireyle durumu anlıyor.
Malezya’da da özel bir yağ ile genç kızlara çiğ yumurta içiriliyor. Öte yandan Gana’da ilk defa adet görenlere katı pişmiş yumurta yutturuluyor. Kişinin yumurtayı ısırmaması gerekiyor.
Filipinler’de de bazı bölgelerde oldukça enteresan bir gelenek uygulanıyor. İlk defa adet gören genç kızların iç çamaşırları suyla yıkandıktan sonra ergenlik sivilcelerini önleme inancıyla genç kızın yüzüne sürülüyor.
Kanada’nın bazı bölgelerinde ise ilk defa regl olan genç kızın bir sene boyunca kırmızı meyve yememesi teşvik ediliyor.
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