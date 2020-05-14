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Ceyda Düvenci: 'Oruç tutmuyor musunuz?' diye soracak olanlara…

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci, evinden paylaştığı fotoğrafına evindeki huzurlu ortamı anlatırken, aynı zamanda oruç açıklamasında da bulundu.

Ceyda Düvenci: 'Oruç tutmuyor musunuz?' diye soracak olanlara…

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve karantina dönemlerinde yaptığı keyifli paylaşımlarla takipçilerinin moralini yükselten Ceyda Düvenci bu defa huzur dolu bir aile anına dair paylaşımda bulundu.

Ev halini takipçilerine anlatan Düvenci, aynı zamanda çektiği kare üzerinden oruç açıklamasında da bulundu. İşte Ceyda Düvenci’nin o paylaşımı:

Başucumda çayım ve kitaplarım, salonun kanepesinde köşeye uzandım. Evlatlar bazen anlaşıyor, bazen anlaşamıyor... yani bağartı araları kahkaha sesleriyle karışık oyun oynuyorlar. Fonda country müzik çalmakta (sevgilim müzik listesini açmış, eski kovboy müzikleri çalıyor ????) kendisi en sevdiği müzikler eşliğinde akvaryumunu temizliyor aralarda da gelip gelip beni öpüyor ???????????????? herkes mutlu, huzurlu... aşk kaplı salonda derin nefes alıyorum. Her şey yolunda... en sevdiğim saatler bu saatler sanırım... ???? şükür... @bulentsakrak_ #kızımmelisa #oğlumali bir de dedim hazır evden çıkmadık, saçlar başlar en havalı halimdeyken filtreli bir fotoğrafım da olmasın mı ???????????? en dip not: oruç tutmuyor musunuz?? diye soracak olanlara cevaben “trombosit rahatsızlığımdan ötürü her gün ilaç almak zorundayım bu yüzden oruç tutamıyorum” sevgilerimle ????????????

Ceyda Düvenci (@ceydadvenci)'in paylaştığı bir gönderi ()

“Başucumda çayım ve kitaplarım, salonun kanepesinde köşeye uzandım. Evlatlar bazen anlaşıyor, bazen anlaşamıyor… yani bağartı araları kahkaha sesleriyle karışık oyun oynuyorlar. Fonda country müzik çalmakta (sevgilim müzik listesini açmış, eski kovboy müzikleri çalıyor) kendisi en sevdiği müzikler eşliğinde akvaryumunu temizliyor aralarda da gelip gelip beni öpüyor. Herkes mutlu, huzurlu… aşk kaplı salonda derin nefes alıyorum. Her şey yolunda… en sevdiğim saatler bu saatler sanırım…şükür… Bülent Şakrak, Melisa ve oğlum Ali bir de dedim hazır evden çıkmadık, saçlar başlar en havalı halimdeyken filtreli bir fotoğrafım da olmasın mı?

En dip not: ‘oruç tutmuyor musunuz?’ diye soracak olanlara cevaben “trombosit rahatsızlığımdan ötürü her gün ilaç almak zorundayım bu yüzden oruç tutamıyorum” sevgilerimle”

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